Hubněte podle horoskopu: Jak se nejsnadněji zbaví tuku v těle vaše znamení?

Chtěli byste zhubnout, ale z nějakého důvodu se vám to nedaří? Pak je možná na vině postavení planet vašeho znamení. Každé znamení zvěrokruhu má svou charakteristiku, a to ovlivňuje stravovací návyky, povahu i chování každého z nás. Některým znamením ke snížení hmotnosti prospívá více pohybu, jiným zase například více ubrat v jídle nebo práci. Jak je na tom vaše znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé narození ve znamení Berana jsou vášnivými uživateli života a je pro ně náročné dodržovat zdravý životní styl. Vzhledem ke své nespoutané energii holdují dobrému jídlu, mnohdy nezdravému, dále pak alkoholu a kouření. Beranům by prospělo dodržet pravidlo 21 dnů, kdy by se na toto období vzdali většiny nástrah a dodržovali zdravou stravu, vynechali alkohol a čtyřikrát týdně si šli zlehka zaběhat nebo svižně projít.

Beranovi by prospělo pravidlo 21 dní. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Zrozenci ve znamení Býka jsou dříči. Dokáží se v prvním dni v posilovně okamžitě odrovnat. To samé pro ně platí i s jinými sportovními aktivitami. K hubnutí by jim ale více prospělo najmout si profesionálního trenéra a pod jeho vedením dodržovat jak pravidelnost v tréninku, tak jeho provedení a v neposlední řadě dodržovat sestavený jídelníček.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Hubnutí pro lidi narozené v Blížencích je vždy výzva. Jelikož milují večírky a obědy s přáteli, je pro ně velmi těžké zhubnout. Ale jak se říká, nic není nemožné, a tak by si alespoň v restauraci měli odepřít špagety s lahodnou smetanovou omáčkou a dát si místo toho salát s kupou kuřecího masa a pouze jednu sklenku vína. K tomu přidat několikrát týdně jízdu na kole nebo běh a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

Blíženci si nedokážou odepřít dobré jídlo. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Rakům se hubnout daří celkem bez většího úsilí. Je to znamení rodinně založené a nedělá jim problém zdravě uvařit. I pro celou rodinu. Jediné, co jim příliš nevychází, je dostatek pohybu. A přitom by stačilo ke zdravé stravě přidat několikrát týdně plavání a dlouhé procházky. To citlivým Rakům udělá dobře nejen na těle, ale i na duši.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva jsou velcí gurmáni. A zároveň ctižádostiví a ješitní. Jelikož vždy chtějí vypadat skvěle, dovedou se přinutit ke sportovním výkonům. Pro lidi narozené v tomto znamení jsou nejlepší volbou kolektivní sporty. Ideální pro ně bude nohejbal a volejbal, kde dají vyniknout svému přirozenému šarmu a vůdčím schopnostem.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou velmi ukázněné, co se týká hubnutí. Pro toto znamení nepředstavuje problém dodržovat správnou životosprávu a pravidelně sportovat. Panny dokáží být přísné nejen k ostatním, ale i k sobě. Dokáží poctivě vyplňovat kalorické tabulky a abstinovat. Ideálním sportem pro tyto lidi je jóga nebo ranní procházky se psem.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé narození ve znamení Vah mají neobyčejně vyvinutý smysl pro krásu a intelekt. Milují středomořskou kuchyni a dobré víno. V posilovně tyto lidi málokdy potkáte, jelikož je to na ně příliš hlučné, a tak nějak pod jejich úroveň. Lidem ve znamení Vah k dosažení hubnutí je astrology doporučená střídmost v jídle a ze sportů pak zejména turistika.

Štír (24.10. - 22.11.)

S lidmi narozenými ve znamení Štíra je rozhodnutí zhubnout jako na houpačce. Jsou schopni měsíce ostatním o hubnutí vyprávět, často i velmi erudovaně, ale jen vyprávět. Ale pozor v případě, že se tak již rozhodnou, jdou do hubnutí velmi ukázněně. Alespoň na krátkou chvíli. Jsou schopni dodržovat přísný jídelníček, disponují různým sportovním předplatným. Výsledky na váze na sebe nenechají dlouho čekat a je jen škoda, že se Štíři nedrží delšího horizontu ve správné životosprávě a pohybu.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Zrozenci ve znamení Střelce a jejich dobrodružná povaha jim dávají prostor ke zdravému životnímu stylu. Rádi poznávají a ochutnávají pokrmy na svých cestách, avšak vždy střídmě. Lidé ve znamení Střelce nemají sklony k takovému bonvivánství jako například Lvi. Střelcům nedělá problém hubnout či sportovat. Většina lidí v tomto znamení provozuje např. horolezectví nebo vysokohorskou turistiku. Inklinují k vegetariánství a veganství.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé narození v tomto znamení milují tabulky a jejich odškrtávání. A tak to bude pro ně i s projektem hubnutí. Než se však do něj pustí, perfektně si vše nastudují, sepíší seznam, aby posléze mohli plnit, byť i mnohdy tvrdé, podmínky správné životosprávy. A tak Kozorohy často potkáte v posilovně, na in-line bruslích nebo na snowboardu. Jsou vyhlášení svojí silnou vůlí a co si vezmou do hlavy, toho docílí. Hubnutí je pro ně prostě cíl.

Kozorozi jedou podle předem připraveného plánu. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Svobodomyslného Vodnáře potkáte při sportu nebo dodržování jídelníčku, jen když už opravdu nemůže dopnout knoflík u kalhot. Vodnáři nepatří k milovníkům sportu a už vůbec ne k dodržování pravidelného jídelníčku. To ale neznamená, že by o sebe vůbec nepečovali. Dělají to, ale po svém. A tak lidem narozeným v tomto znamení k hubnutí prospívá: časté výlety do přírody, plavání, lehký běh v lese a do jídelníčku zařadit více zeleniny a zmenšit své porce na polovinu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

V případě, že citlivé a mírumilovné Ryby chtějí zhubnout, jsou pro ně ideálem vodní sporty jakéhokoliv druhu. Avšak číslem jedna, co se sportu týká, je pro Ryby tai-chi. Skvěle působí nejen na pružnost celého těla, ale má blahodárný účinek i na jejich nervový systém. Z jídelníčku by zrozenci v Rybách měli vyloučit smažená jídla, která tak milují, a nahradit je zajímavými zdravými pokrmy, pro které má toto znamení nejvyšší předpoklady si je uvařit. Dokáží být totiž skvělými kuchaři.

Zdroje: www.ganeshaspeaks.com, www.oprah.com