Jak zhubnout? Řiďte se radami pro znamení Ryb, Střelce, Kozoroha a Vodnáře.

Během hubnoucího procesu byste se měli řídit radami pro své znamení zvěrokruhu. Každé totiž potřebuje trochu jinou aktivitu či směr, aby shazování kil bylo rychlé a efektivní. Víte, co platí pro vaše znamení zvěrokruhu?

Střelec (22.11. – 21.12.)

Cvičení pro Střelce nebude fungovat, pokud si myslí, že je to fuška. Nejlepší způsob, jak zhubnout, je maskovat ho za něco zábavného. Střelec chce a pomůže mu v hubnutí pohyb spojený s dobrodružstvím, jako je pěší turistika, lezení po stěnách, jízda na koni. Ve cvičebních rutinách potřebují i hodně rozmanitosti, protože se velmi snadno nudí.

Kozoroh (22.12. – 19.1.)

Kozoroh je nejextrémnější verze Panny. Kozorohové jsou velmi přísní a velmi poslušní, takže pravděpodobně nemají příliš velké problémy s dodržováním své rutiny a plánováním každodenního úsilí na vteřinu. Lidem ve znamení Kozoroha pomůže když najde precizního a zodpovědného trenéra nebo odborníka na výživu, který ocení jejich přístup, pak budou ještě více výkonní a dočkají se výsledků. Jsou to ti, kteří, pokud je v kanceláři posilovna, tráví přestávku na oběd právě tam. Pokud ne, pak jdou brzy ráno ven, aby si zdravě zaběhali. Milují mít cíl a uskutečňovat ho.

Vodnář (20.1. – 18.2.)

Zrozenci ve znamení Vodnáře znají nejen nejnovější tréninkové a stravovací trendy, ale znají i ty, o kterých se dosud málo mluví a píše. Jejich individualismus se odráží i v jejich pohodě. Nikdy neudělají něco, co dělá někdo jiný. Chtějí zažít něco, co je špičkové a odlišné, něco, co je sociálně orientované a intelektuálně stimulující. Například spojení pohybu s uměleckou formou, jako je třeba tanec. Ten je pro pro Vodnáře perfektní fyzickou aktivitou.

Ryby (19.2. – 20.3.)

Pro Ryby jsou fyzické tréninky užitečné pouze tehdy, pokud jsou psychicky stimulující. Toto znamení se více zabývá zdravím mysli a ducha, než zdravím těla. Pro všechny Ryby je tak důležitá meditace. Navíc chtějí být v kontaktu s přírodou, protože to je bude inspirovat k pohybu. Tai chi, qigong, jóga jsou pro Ryby skvělé způsoby, jak udržet své tělo a duši zdravé. Jelikož jsou Ryby vodním znamením, funguje i plavání nebo vodní aerobic.



