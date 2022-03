Hubnutí podle zvěrokruhu: Jaká je nejlepší dieta pro vaše znamení?

Každé znamení má svou planetu, barvu i charakteristiku. V podstatě vše se dá vztáhnout na hvězdy a jejich vliv na naše životy, pokud tomu věříte. Proto je jasné, že i hubnout se dá podle hvězd, protože na každé znamení bude fungovat jiná dieta a jiný typ stravování. Což v souvislosti s postavením planet, Slunce a Měsíce dává smysl.

Při hubnutí je snadné nechat se zahltit šíleným množstvím informací, protože téměř všude si lze i online nechat sestavit nový dietní plán na míru. Ten ale nejspíš fungovat nebude. Nejlepším způsobem, jak začít svou cestu k hubnutí a zdravějšímu životnímu stylu, je zamyslet se nad svou osobností. A tady přichází na řadu zvěrokruh.

Jaká dieta je nejlepší pro vás, tak abyste zhubli zdravě, rychle a efektivně?

Hubnutí podle znamení

Znamení zvěrokruhu vám pomůže zjistit, co vás nakopne k pohybu a pomůže vám udržet si motivaci. Ta je pro každé znamení jiná. Vytvořili jsme pro vás kombinaci toho nejlepšího, abyste docílili své ideální postavy.

Při hubnutí je velice důležitý dostatek kvalitního spánku a je fajn přidat zdravý pohyb. Výborná je například jóga nebo různá dechová a protahovací cvičení. Zdroj: shutterstock.com

Beran

Pro Berany je nejlepším způsobem, jak začít cvičit nebo dodržovat dietní plány, využít jejich soutěživost. Ta je motivuje, takže nepoleví ani po čase, k čemuž mají sklony. Berany motivuje zkoušet nové věci a být první, kdo něco použije. Rádi si pořídí nejnovější výrobek na trhu, který jim pomůže při cvičení nebo výživě. Jejich kuchyně jsou plné mixérů, kuchyňských robotů nebo jiných přístroj, které ale použijí jednou a už je nebaví.

Nejlepší pro Berany je najít si přítele nebo partnera, který jim bude pomáhat v hubnutí a cvičení.

Berani preferují klasickou kuchyni, ale je lepší je pro ně obohatit ji zařazením více salátů a zeleniny. Nejlepší pro Berany jsou meloun, ananas, papaya a granátová jablka.

Býk

Býci mohou být velmi hédonističtí, což jim ztěžuje pravidelné cvičení a dodržování dietních plánů. Mají tendenci být pomalí, metodičtí a zaseknutí ve svých způsobech, navíc milují sladkosti a bohatá jídla. Pokud se cítí dobře a najdou hodnotu v utrácení peněz za exkluzivní členství v posilovně, může je to motivovat k tomu, aby se zvedli a šli cvičit. Asi si ale vyberou posilovnu s nadstandardním vybavením, jako je bazén, sauna nebo přístup k masérům a lázním.

Býci milují jídlo, proto mají sklony k tloustnutí. Neměli by ale jíst tučná jídla a omáčky, ale naopak zařadit do jídelníčku více zeleniny a vlákniny a místo sycených nápojů se spoustou cukru pít ovocné čaje nebo minerální vody.

Při každé dietě dodržujte pečlivě pitný režim. Zdroj: profimedia.cz

Blíženci

Blíženci rádi chodí, takže si i rádi zacvičí. Běh nebo rychlá chůze jsou pro Blížence skvělé, ale lepší je pro ně dělat sport ve dvou. Blíženci jsou také skvělí multitaskeři, takže pokud nenajdou partnera, který by byl ochotný s nimi uběhnout několik kilometrů, vždy mohou ticho vyplnit poslechem hudby nebo podcastu.

Pro Blížence jsou nejlepší lehce stravitelná jídla, třeba z čínské nebo jiné asijské kuchyně. Stravu by měli obohatit semeny a ořechy.

Rak

Raci jsou rádi doma, takže základem jejich diety je změna stravovacích návyků, aby se jí mohli držet doma. Pro Raky je to zkrátka o přepracování jejich denního jídelníčku a stravy, aby zhubli. Rádi vaří a pečují o ostatní pomocí jídla. K hubnutí by je motivovalo, kdyby se z diety a stravování stala rodinná záležitost, kde by se všichni podíleli na osvojení a udržování zdravých návyků. Raci najdou v dietě zábavu tím, že budou zkoumat nové recepty nebo se naučí připravovat svá oblíbená jídla zdravějším způsobem.

Protože Raci mají sklony přibírat, objevují se u nich problémy spojené se srdcem a tlakem. Měli by se naučit připravovat lehce stravitelné pokrmy, ideální jsou pro ně dýně, nízkotučné a rybí maso.

Pstruh, naše domácí a výtečná ryba je na gril ideální Zdroj: Shaiith / Shutterstock.com

Lev

Nejlepší způsob, jak Lva přimět k hubnutí, je zapojit ho do nějakého týmového sportu, jako jsou fotbal nebo basketbal. Týmové sporty umožňují Lvům spálit všechnu jejich nahromaděnou energii. Lvi mají jídlo rádi a je pro ně příjemnou společenskou událostí. Rádi pojídají a uždibují i mezi hlavními jídly, proto mají sklon k tloustnutí a nemocem spojeným s kardiovaskulárním systémem. Měli by omezit tuky a maso a zcela vynechat sladké. Nejlepší dieta je pro ně ta, která stojí na melounu, mrkvi, řepě, celeru, avokádu nebo kiwi. Dobré jsou pro ně i celozrnné kaše a pečivo.

Panna

Panny se mohou snadno cítit znechucené, pokud okamžitě nedosahují výsledků, které chtějí, ale toto odložené uspokojení je může také ještě více tlačit k úspěchu. Většina Panen nepotřebuje žádnou pomoc ani motivaci, aby se držely zdravé stravy a cvičení. Zdraví je jim vrozené, takže jsou přirozeně samomotivované.

Nejlepší způsob, jak mohou Panny dosáhnout požadovaných výsledků při hubnutí, je držet se toho, co mají nejraději, tedy stability. Milují rutinu a rituály, takže se mohou snadno stát závislými na jakýchkoli zdravotních návycích, které si vytvoří. Mívají problémy s trávením, proto vědí, jak si pokrm připravovat – zeleninu preferují na páře, rýži divokou a pečivo celozrnné. Jsou pro ně dobré i plody moře, mají rády i kvalitní sýry a nejrůznější obilné směsi. Radikální dieta pro ně není vhodná.

Celozrnné pečivo musíme vybírat pečlivě. Zdroj: marilyn barbone / Shuttterstock.com

Váhy

Váhy jedí rychle a cokoliv a umějí di dobrou postavu udržet, protože jsou věčně ve spěchu. Ale to neznamená, že žijí zdravě. Měly by se vyhnout ostrým jídlům, nepít mnoho kávy a alkoholu. Dieta by měla stát na zelené zelenině a bílkovinách. Váhy nebudou mít prospěch z extrémů. Radikální nové dietní plány nebo cvičební trendy Váhy odradí. Nejlepší je střední cesta. Váhy chtějí věci, které jim umožní udržet si v životě pocit rovnováhy a vyváženosti. Nebudou se tedy pouštět do nějakých zásadních věcí. Chtějí vědět, že cokoli dělají, může snadno zapadnout do jejich běžné, každodenní rutiny. Váhy si musí myslet, že jejich snaha zhubnout nepředstavuje další bod stresu v jejich životě. Ideální hubnutí pro ně bude s partnerem.

Štír

Štíři jedí rychle a ve spěchu a neznají pravidelnost, navíc mívají citlivý žaludek. Milují maso a nepohrdnou ani konzervami, kávou, čokoládou a alkoholem, proto by měli při hubnutí jíst více zeleniny a každý den alespoň jedno jablko. Prospějí i brusinky a alespoň dva litry vody denně. Štír je znamením, které při dietě potřebuje jít do extrému. Pro ně je to buď všechno, nebo nic. Samozřejmě, že nárazové dietní plány nejsou nikdy dobrým nápadem, pro Štíry však bude stačit cokoli, co je působivé a silné, například vzpírání těžkých vah. Štíři nebudou hledat jen náročný cvičební režim, ale možná budou chtít zcela změnit svůj způsob života.

Střelec

Cvičení nebude Střelcům vyhovovat, pokud budou mít pocit, že je to povinnost. Nejlepší způsob, jak Střelci zhubnout, je zamaskovat námahu za něco zábavného a ideálně ještě dobrodružného. Nejlepší je pěší turistika, lezení po stěně, jízda na koni a také pestrý tréninkový program, protože se velmi snadno nudí. Pokud Střelce fyzická aktivita, kterou provozují, skutečně baví, nebudou mít důvod chtít svůj program hubnutí přerušit.

Střelci mají sklon přehánět a proto jim s přibývajícím věkem přibývají také i kila. Měli by se zcela vyhnout alkoholu a živočišným tukům a sladkostem. Měli by konzumovat hojně vitamínu C, nejlépe v grapefruitech a černém rybízu. Neměli by jíst moučné pokrmy a pečivo.

Kozoroh

Kozorozi jsou velmi přísní a velmi ukáznění, takže pravděpodobně také nebudou mít příliš velké problémy s dodržováním své rutiny. K dietě přistupují zodpovědně a budou jíst více biopotravin a omezí například sladkosti, protože vše berou velmi vážně. Dobré pro ně je běhání brzy ráno před prací. Kozorozi mají jídlo jen jako nutnost. Potýkají se s krevním tlakem nebo revmatismem, proto by měli mít v jídelníčku kurkumu, zázvor, či kajenský pepř. Tyto přísady zahřejí a povzbudí organismus k trávení. Měli by konzumovat i vápník, žlutý sýr, tvaroh, jogurty, bílé maso a ryby. V jídelníčku by neměla chybět řepa, celer a paprika.

Řapíkatý celer je vynikající základ pro všechny zeleninové nápoje Zdroj: Profimedia

Vodnář

Vodnáři mají rádi tučná masa a prázdné kalorie ze sladkých jídel. Jedí malé porce, ale často.

Dobrá je pro ně pestrost, kterou často opomíjejí. Měli by jíst více zeleniny, ovoce, cereální kaše a mléčných produktů. Vodnáři znají nejen nejnovější trendy v oblasti cvičení a stravování, ale i ty, které se ještě ani nedostaly do zpráv. Vodnáři nemají nic raději než prorazit na vlastní pěst. Chtějí dělat něco, co je velmi avantgardní a velmi odlišné a jedinečné. Spojení umělecké formy s pohybem by bylo dokonalým způsobem, jak přimět Vodnáře k hubnutí.

Ryby

Ryby jsou rozmarné, a to i v jídle. Neprospívá jim ostré koření, ale naopak by měli konzumovat skořici, banány, broskve a hroznové víno. Maso je pro ně vhodnější spíše bílé, ochucené rozmarýnem a pečivo tmavé. Pro Ryby má fyzické cvičení smysl pouze tehdy, pokud je psychicky stimulující. Tomuto znamení záleží více na zdraví mysli a ducha než na zdraví těla. Pro Ryby jsou dobré meditace při chůzi. Chtějí být v přírodě, protože je to inspiruje k pohybu. Jóga nebo hot jóga jsou pro Ryby skvělým způsobem, jak udržet své tělo a duši v kondici a zdraví. Fantastické je pro ně také plavání.

Tak co, vyzkoušíte naše rady?

Zdroje: www.kartarkysvetla.cz, astrosanhita.com, www.rd.com