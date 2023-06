Hubnutí do plavek podle zvěrokruhu: Co máte dělat právě vy?

Léto klepe na dveře a vy se možná obáváte plavkové sezóny, protože jste nestihli shodit tolik kilo, kolik byste si přáli. Nezoufejte, poradíme vám, jak právě vaše znamení zvěrokruhu zhubne nejrychleji. Vyzkoušejte následující triky a uvidíte, že se budete v plavkách cítit mnohem sebevědoměji.

Léto je tu a s ním i čas dovolených a plavek. Ne každý se ale na toto období těší. Většinou za to mohou komplexy z vlastní postavy, kterou nechcete ukazovat. Nebojte se, díky následujícímu horoskopu můžete zhubnout do plavek včas.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by měli začít běhat, to je pro ně totiž ta správná aktivita, jak shodit nějaké to kilo za krátkou dobu. Berani jsou akční a milují přírodu, proto je pro ně pohyb na čerstvém vzduchu to nejlepší. Několik týdnů běhání a Berani budou mít postavu jako ze žurnálu.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi zhubnou, když budou více dbát na svou stravu, pohybu totiž mají dost. Stačí, když omezí pojídání sladkostí a přestanou se cpát chipsy večer u televize. Do jídelníčku by měli více zakomponovat zeleninu, luštěniny a bílé maso. To jim bohatě stačí, aby zhubli do plavek.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci by měli nasadit půst a minimálně tři dny nejíst a pít jen zeleninové šťávy, aby se jejich organismus pročistil a tělo tak začalo hubnout. Následně úplně postačí, když se budou hýbat a jejich kila nahoru nepůjdou. Střelci by si takový půst měli dopřávat minimálně dvakrát do roka.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci si musí pomoci nějakou tou estetickou procedurou, aby bylo jejich tělo na léto připraveno co nejrychleji. Mají totiž dost znatelnou nadváhu. Ideálním počinem je pak liposukce, která jim pomůže zbavit se problému trvale. Stačí jen, když budou Býci dodržovat zdravý životní styl.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou jasnou ukázkou toho, jak málo stačí k tomu, abyste měli postavu jak lusk. Když se Panny trápí nějakým tím kilem navíc, stačí, když několik dní jí jen mrkev a hned jsou zase na své ideální váze. Mrkev mohou v polévce, vařenou, syrovou i nastrouhanou s citrónem. Velkou výhodou je, že Panny většinou mrkev milují.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou velmi dobří tanečníci, tudíž by hubnutí do plavek měli řešit skrze tento pohyb. Je pro jejich tělo jak dělaný. Mohou ho provádět kdekoliv a kdykoliv, stačí mít jen hudbu ve sluchátkách. Kozorozi jsou navíc dost blázniví, tudíž jim obecenstvo na veřejných místech vůbec nevadí.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci milují jízdu na kole. Jezdí na kole všude. Do práce, vyzvednout děti do školy, na nákupy, ale i na rodinné dovolené. Letos by k tomuto sportu měli přidat ještě omezení pití alkoholu, který je plný cukru a budou mít do plavek postavičku výstavní. Blíženci netouží po svalech, ale po ohebném a pružném těle.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy by měly začít hodně rychle dodržovat jídelní rytmus, který obsahuje pětkrát denně malé porce zdravého jídla. K tomu pro ně bude nutný pohyb a samozřejmě i pravidelný pitný režim. Na slazené nápoje mohou ale zapomenout a hodně rychle si musí začít zvykat na čistou vodu. Pokud tuto trojkombinaci budou dodržovat, mohou se těšit na štíhlou postavu.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou ve vodě jako doma, plavání je tedy to nejlepší, jak by měli docílit dokonalé postavy. Stačí, když si dají dvakrát týdně pár bazénů a na letní dovolenou už budou moci vyměnit jednodílné plavky za bikiny. Plavání se navíc pro Vodnáře stane závislostí a bude se mu věnovat pravidelně. Což mu samozřejmě bude ku prospěchu.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by do ideální postavy potřebovali shodit nějakých pět šest kilogramů. Skvělou volbou by pro ně byla keto dieta, která je sice drsná, ale účinná. Raci by díky ní mohli zhubnout během dvou týdnů právě oněch pět kilo, které je trápí. Stačí pár dní, aby se jim zmenšil žaludek, a pak už pro ně tato dieta nebude nijak dramatická.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Aby měli Štíři do plavek výstavní postavu, měli by začít hodně rychle snídat, obědvat i večeřet saláty. Taková drsná odtučňovací dietka bez pečiva a příloh je to jediné, aby neměli v plavkách špeky. Zatněte tedy zuby a na několik týdnů si zahrajte na králíky, uvidíte, že se vám to vyplatí.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby trápí nějaké to kilo navíc už několik let. Je tedy nejvyšší čas s tím něco udělat a být letošní léto hvězdou pláže. Bohužel je pro vás nezbytné požádat o pomoc osobního trenéra a nutričního specialistu, kteří vám pomohou s jídelníčkem. Začněte co nejdříve a buďte si jisti, že letos se v plavkách stydět opravdu nebudete.