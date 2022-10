Největší hypochondři zvěrokruhu: Tito muži své ženy terorizují strachem o sebe

Mezi znameními zvěrokruhu existují i taková, která se přehnaně obávají o své zdraví a vymýšlejí si nemoci tam, kde nejsou. Kteří muži a jejich znamení jsou největšími hypochondry?

Panna (23.8. - 22.9.)

Pokud existuje někdo, kdo trpí všemi vzácnými nemocemi, které se dočtete na internetu, je to téměř jistě znamení Panny. Zrozenci v Panně si vždy myslí to nejhorší, a to z nich dělá dokonalé kandidáty na hypochondrii. Jsou rozrušení a paranoidní, proto neustále navštěvují svého lékaře, protože „prevence je lepší než léčba“. V jejich případě platí, že když neonemocní tělo, onemocní mysl.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Muži narození ve znamení Kozoroha trpí přehnaným strachem z nemoci. Jsou pesimističtí a při každém signálu těla, ať je jakkoli mírný, si myslí, že to může být začátek složité patologie. Potíž je v tom, že si Kozoroh svoji hypochondrii nechává pro sebe, užírá se ve svém nitru, což jeho obavy ještě více přiživuje a zhoršuje jeho psychický stav.

Rak (22.6. - 22.7.)

Zrozenci v tomto znamení jsou natolik citliví a empatičtí, že vstřebávají vše, co se kolem nich děje. Často pociťují melancholii, aniž by věděli proč, a tak se strachem ze ztráty vitality začnou bát o své zdraví. Tito muži bývají často znepokojeni svým fyzickým stavem, takže jim stačí jen zaslechnout o někom, kde se trápí nemocí a začnou se cítit hodně špatně.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby uzavírají tento seznam, jsou to lidé, kteří, když se objeví sebemenší neduh, na nic nečekají a už běží za svým lékařem. Ryby obecně netrpí ani tak fyzickými nemocemi, jako spíš psychickými, tedy úzkostí nebo rozrušením. Vždy si myslí, že s nimi není něco v pořádku.

