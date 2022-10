Největší hysterky horoskopu: Tyto vám udělají ze života peklo

Máte partnerku, která je afektovaná, závistivá a pomstychtivá? Musí být neustále středem pozornosti a je mimořádně přitažlivá? Pak pozor! Možná patří mezi následující znamení, které vám umí pěkně znepříjemnit život.

Je vaše partnerka urážlivá, hlučná a přehnaně reaguje ve vypjatých situacích? Také ráda křičí a umí ze sebe udělat pořádnou chudinku? Pokud ano, pak je to jasná hysterka. Podívejte se na následující znamení, která mívají hysterii v povaze!

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Žena ve znamení Blížence si myslí, že je nejchytřejší na světě, ale opak je pravdou. Příliš inteligence jí do vínku většinou dáno nebylo. Bohužel má potřebu všude nahlas a zřetelně vyprávět své názory, což se občas setkává s výsměchem. Bohužel vás s ní každý hází do jednoho pytle, což nemusí být příjemné. Její afektovaná a panovačná povaha mnoha lidem dost vadí.

Pokud se této ženě pokusíte vzdorovat, pak myslete na to, že dostanete sodu. Není stavěná na to, aby ji někdo okřikoval, káral či dokonce poučoval. Raději mlčte a myslete si svoje, jedině tak se vyhnete její hysterické scéně. Ideální by bylo, kdybyste jí její šílenosti odkývali, ale je jasné, že ne vždy to jde. Umí totiž vymyslet naprosté šílenosti.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Žena ve znamení Vah je společenská, hlučná a v neposlední řadě falešná. Na své přátele a známé se usmívá a dělá, že ji zajímají, ale není to pravda. Myslí si o nich, že jsou to hlupáci, chudáci a ubožáci. Ona je totiž nejlepší, nejdokonalejší a nejchytřejší. Její rodina je dokonalá a to, jak vychovává své děti, je nejlepší způsob a kdo ji nenásleduje, není hoden její přízně.

To samé platí i o partnerovi. Pokud dělá to, co Váha chce, má relativně klid. Když ale řekne svůj názor nebo s něčím nesouhlasí, je zle. Hysterka se projeví celou svou silou a komedie, ostuda a scéna je na světě. Bydlet vedle téhle hysterky je za trest a bydlet s ní ještě horší. Zvažte tedy, zda to vůbec chcete riskovat a zkoušet.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

O ženách ve znamení Vodnáře se říká, že tichá voda břehy mele. Na venek se tváří jako hodné, slušné, milé a pokorné chudinky, ve skutečnosti je to ale jinak. Jen co se za nimi zavřou dveře od bytu, nastává teror. Ničí život svým dětem i partnerovi, kteří jsou nešťastní. Bojí se ale hysterie, tudíž raději dělají vše, co maminka chce, aby byl klid.

Vodnářky jsou navíc pedantky na pořádek, tudíž musí být jejich domácnost jako ze škatulky a nedejbože, když děti někde nechají hračky. Scéna je hned na světě a to ne jen tak ledajaká, klidně mají týden zaracha a jejich hysterická matka na ně řve jak smyslů zbavená. Schytá to i manžel, který přijde unavený z práce a vlastně ani neví, která bije.