Už dávno jsme si zvykli, že nejrůznější “chytrá zařízení” jsou vlastně v určitém smyslu chytřejší než my sami – a telefony nejsou výjimkou. Jestli máte telefon se systémem Android, možná už nějakou dobu pátráte po tom, co znamená písmeno N v horní části displeje. Budete překvapeni…

Trochu záhadné písmeno N upozorňuje na velmi zajímavou a hlavně užitečnou funkci, tak zvané NFC, Near Field Communication, tedy bezdrátovou komunikaci dvou přístrojů na krátkou vzdálenost. Kdy tuto možnost nejlépe využijete a co můžete udělat pro to, aby vám byla co nejužitečnější?

close info Profimedia zoom_in "N" upozorňuje na funkci NFC, kterou využijete třeba při placení

Možná o ni ani nevíte

Je velmi pravděpodobné, že NFC technologii využíváte, aniž byste o tom vůbec přemýšleli. Právě přes tento systém totiž funguje například elektronická peněženka, kterou už mnozí z nás běžně platí v obchodech.

Není to nic složitého, a dokonce ani nebezpečného. Po ověření identity podle vlastního nastavení nebo nabídky v telefonu stačí přiložit telefon ke čtecímu zařízení u pokladny a po charakteristickém pípnutí je transakce dokončena. Žádné peníze v peněžence, žádné výběry z banky.

Nebezpečné to opravdu není

Pokud byste se obávali, že vás tato technologie naopak jen připraví o peníze při každém průchodu kolem pokladny, můžete být klidní, protože NFC je schopno komunikovat jen do vzdálenosti kolem čtyř centimetrů, a to na principu elektromagnetické indukce mezi dvěma takovými čipy. Je tak rychlejší a jednodušeji připojitelné než jiné systémy, jako je Bluetooth.

close info Stock 4you / Shutterstock zoom_in Aktivace NFC je jednoduchá a rychlá

Spolehlivé šifrování

Navíc platby tímto systémem neprobíhají “přímo”, ale pomocí jednorázového šifrovaného kódu. I kdyby se tedy shodou nešťastných náhod stalo, že by někdo odhalil vaši platbu, nebude mu to nic platné, protože se s daným kódem příště už do vašeho účtu nemůže dostat.

Sdílejte fotky a soubory

Kromě bezkontaktní elektronické platby je možné NFC použít také pro přenost jiných informací (dat) mezi dvěma telefony. Když chcete známému, který je právě blízko vás poslat fotografii, dokument, nebo jiný soubor, stačí přiblížit vaše telefony k sobě a odeslat, co si přejete.

Zjednodušení pro život

NFC můžete použít také k dalším užitečným krokům, jako je párování různých elektronických zařízení. Tady se už ale dostáváme do roviny, v níž se pohybují ti přece jen trochu zkušenější uživatelé chytré elektroniky. I začátečníkům ale může zmiňovaná technologie pomoci při pořizování jízdenek ve veřejné dopravě, prokazování zakoupení vstupenky na sportovních nebo kulturních akcích.

Jak na to?

Už jste zjistili, jestli na vašem telefonu svítí písmeno N? Pokud tam není, byla by škola tuto možnost neaktivovat. Není to tak složité (samozřejmě v případě, že váš telefon takovou funkcí disponuje).

Postup je jednoduchý - v menu si najdete “nastavení”, v něm “připojení”, případně “bezdrátové sítě a připojení”. Pak už byste měli vidět zkratku NFC, kterou je třeba zaktivovat přepnutím do pozice “zapnuto”.

Nic to nestojí

To je vše, co musíte udělat, abyste uvedenou technologii mohli plně využívat. Nemusíte se přitom bát, že vás její aktivace připraví o výdrž telefonu. NFC spotřebovává energii pouze v té chvíli, kdy je skutečně aktivní, tedy když probíhá samotný přenos dat. Jak jste na tom vy s moderními technologiemi? Vyzkoušíte výhody NFC?

