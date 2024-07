Když vás příště vaše kamarádka překvapí s novou barvou vlasů a řekne, že má „jahodové vlasy“, nemusíte hledat jahody ve vlasech nebo přemýšlet, jestli se dala na zahradničení. Tento nový letní hit není o ovoci ve vlasech, ale o nádherném barevném odstínu, který vás promění v letní bohyni.

S každým ročním obdobím přicházejí nové trendy, které oživují nejen módu a líčení, ale také vlasový styling. Letos v létě je jedním z nejžhavějších trendů jahodová barva vlasů, která nejlépe vyniká na brunetkách.

Tento odstín, inspirovaný barvou jahod máčených v čokoládě, kombinuje teplé hnědé tóny s jemným nádechem červené. Výsledkem je univerzální barva, která se hodí jak pro tmavší, tak světlejší typy brunetek.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu The List – Trendy barvy vlasů pro rok 2024

Zdroj: Youtube

Jahodové vlasy jsou skvělou volbou pro ty, kteří touží po změně, ale nechtějí se pouštět do dramatických barevných proměn. Tato barva je dostatečně jemná na to, aby nepůsobila příliš odvážně, a zároveň dostatečně výrazná, aby osvěžila celkový vzhled. Brunetky mohou tuto barvu snadno aplikovat, aniž by musely vlasy výrazně odbarvovat.

Jednou z velkých výhod jahodových vlasů je jejich variabilita. Barva může být přizpůsobena podle intenzity, kterou si nositelka přeje. Můžete se rozhodnout pro jemný nádech nebo sytější odstín, což umožňuje vytvořit vzhled, který bude přesně odpovídat vašim představám a vkusu. Navíc, pokud vás tato barva omrzí, není problém ji přebarvit zpět na původní odstín.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Letos v létě je jedním z nejžhavějších trendů jahodová barva vlasů, která nejlépe vyniká na brunetkách.

Jahodové vlasy také skvěle doplňují letní atmosféru. Teplé tóny této barvy krásně ladí s opálenou pokožkou a vytvářejí svěží, zářivý vzhled, který je ideální pro slunečné dny. Tento trend je oblíbený nejen mezi běžnými ženami, ale i mezi celebritami a influencerkami, které ho propagují na sociálních sítích.

Pokud zvažujete změnu barvy vlasů a chcete vyzkoušet něco nového, jahodové vlasy jsou skvělou volbou. Tato barva je nejen módní, ale také velmi praktická a snadno udržovatelná. Stačí si najít šikovného kadeřníka, který vám pomůže dosáhnout požadovaného odstínu a poskytne rady pro správnou péči o nové jahodové vlasy.



Péče o jahodové vlasy není náročná. Doporučuje se používat speciální šampony a kondicionéry pro barvené vlasy, které pomáhají zachovat intenzitu barvy a chrání vlasy před vysoušením.

Také je dobré se vyvarovat příliš častému mytí vlasů, aby se barva udržela co nejdéle. Pravidelné hydratace a výživné masky mohou také přispět k tomu, aby vlasy zůstaly zdravé a lesklé.

Jahodové vlasy jsou skvělým způsobem, jak oživit svůj vzhled a přidat trochu letní svěžesti do každodenního života. Tento trend je ideální pro brunetky, které chtějí vyzkoušet něco nového, aniž by musely dělat příliš velké kompromisy.

Zdroj: zena-in.cz