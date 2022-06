Jak nabrousit nože: Tento jednoduchý rychlý postup zvládne každý

Zdroj: Nor Gal / Shutterstock

Nebojte se nabrousit nože pomocí karborundum brousku tak, jak se to běžně dělalo dřív. Opravdu to není težké a broušení nožů rozhodně není jen práce pro muže. Ženská ruka dokáže být stejně precizní a pevná jako mužská. Vytáhněte nože, brousek, trošku oleje a směle do toho! Nože zvládne nabrousit každý.

Máte respekt z broušení nožů?

Broušení nožů bylo dříve výsadou mužských v rodině. Dědečkové a tatínkové se práce s čepelemi ujímali rádi a byla to jejich specialita. Nejen mužští v rodině, ale také nožíři, kteří obcházeli řeznictví i domácnosti, dokázali obnovit ostrost nožů i nůžek a dalších čepelí.

Mnozí z nás díky tomu získali dojem, že broušení nože je něco náročného. Není. Ale musí se provádět s trpělivostí a správnými nástroji. Broušení nožů není nijak časově náročné, ale samozřejmě ne tak rychlé jako když prosmyknete ostří nože kuchyňským brouskem s brusnými kotoučky nebo břity.

Nože zvládnete nabrousit i pomocí klasického brusného kamene. Zdroj: Profimedia

Nůž zvládnete nabrousit i vy

Na broušení nože není potřeba víc než karborundum brousek dvojí hrubosti, respektive má mít dvě ploché strany různé hrubosti. Takový klasický brousek je důležité navlhčit vodou nebo ještě lépe minerálním olejem. Pokud máte nový produkt, můžete si přečíst, kterou tekutinu doporučuje výrobce. U starých brousků, které jsou ve vaší domácnosti po generace, se nemusíte bát oleje ani vody. Olej má navíc výhodu v tom, že nestéká tak rychle a kámen i ostří udržuje vlhké déle.

Přítlak je nutný, ale hlavně dodržujte správný směr a úhel. Zdroj: Profimedia

Jak brousit nůž