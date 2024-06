Patříte k ženám, které pravidelně využívají řasenku? Nezapomeňte ji včas měnit za novou. Za jak dlouho a proč?

Řasenka je nezbytnou součástí kosmetické taštičky téměř každé ženy. Dodává řasám objem, ale i délku a sytou barvu a zdůrazňuje tak celkovou krásu očí. Víte však, že by se řasenka měla měnit každé tři měsíce? Je to důležité nejen kvůli správné hygieně, ale i kvůli složkám, které obsahuje.

Chcete znát 5 největších chyb s řasenkou a tipy, jak se jim raději vyhnout? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu ELLE Czech:

Zdroj: Youtube

Jak často měnit řasenku

Z úsporných důvodů mnozí z nás využívají některé věci tak dlouho, dokud nějakým způsobem slouží. Jenže některé kosmetické či toaletní potřeby je nutné měnit pravidelně a dříve, než si myslíte, že je to potřeba. A týká se to i řasenky, která má značně krátkou životnost, a to zhruba 3 až 5 měsíců od jejího prvního otevření.

Řasenka by se měla měnit každé tři měsíce.

Proč řasenku vyměnit za novou

Hlavním důvodem pro výměnu řasenky je ztráta účinnosti. Řasenka obsahuje barvivo zvané guanin, které se získává z rybích šupin. Tato látka má tendenci časem oxidovat a ztrácí své kvality. Přichází o svou schopnost dodat řasám lesk a syté zbarvení, takže nejsou tak výrazné, jak by měly být.

Kromě toho také stará řasenka zasychá, hrudkovatí a dráždí oči. Hromadí se v ní také nežádoucí bakterie, které mohou vyvolat nejen nepříznivé reakce očí, ale často způsobují i nežádoucí infekce.

Udržujte kartáček v čistotě

Je jedno, s jakým typem kartáčku řasenku využíváte. Zpravidla se liší nejen tvarem, ale i hustotou štětin. Někdy je kartáček nahrazen miniaturním hřebínkem.

Vždy však platí, že je nutné je po použití umýt. Opláchněte tedy kartáček pod tekoucí vodou a poté otřete odličovacím přípravkem. Díky tomu také zabráníte slepování štětin.

Pozor na velké množství vzduchu

Velkým nepřítelem řasenek je i vzduch. Ve chvíli, kdy řasenku otevřete, barva začne postupně vysychat. Čím více vzduchu se k obsahu řasenky dostane, tím rychleji se objevují žmolky a na řasách se tak tvoří nevzhledný slepenec.

Této situaci můžete předcházet správným používáním, kdy byste měli kartáček vytahovat ze zásobníku vždy krouživým pohybem a přebytečnou barvu lehce otřít o okraj. Řasenku také nikdy nenechávejte zbytečně dlouho otevřenou, ale ani špatně zavřenou.

Řasenku také nikdy nenechávejte zbytečně dlouho otevřenou, ale ani špatně zavřenou.

Jak s řasenkou pracovat

Řasenku vždy nejprve naneste na spodní řasy, vyhnete se tak situaci, že se vám obtisknou nalíčené horní řasy na víčka pod obočím, při potřebném sklopení očí. Spodní řasy není nutné zvýraznit jako ty horní, stačí pouze zvýraznit jejich kontury menším kartáčkem.

Během líčení horních řas se dívejte směrem nahoru, řasy se nadzvednou a bude se vám lépe pracovat. A pokud často mrkáte, stačí pootevřít ústa, jako když se divíte. Řasenku naneste v jedné, maximálně ve dvou vrstvách.

