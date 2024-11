Zima se nezadržitelně blíží a teploty povážlivě rychle atakují bod mrazu. Takové počasí je velkou zkouškou nejen pro teplomilné tvory, ale také pro některé stroje. Jestliže například parkujete svoje auto na ulici, může velmi snadno dojít k problémům s baterií. Jak se o ni umí postarat odborníci?

Autobaterie ztrácí při nízkých teplotách svoji kapacitu a snadno se tak vybije. Může se proto stát, že se na ranní cestu do práce zkrátka nevydáte, aniž byste ji nedobili. Jenomže to chce čas a možnosti, které často zkrátka nemáme. Přitom podle automechaniků stačí jen pár jednoduchých kroků a výmluvy na nestartující auto budou minulostí.

Pozor na pár nebezpečných kroků, které mohou baterii rychle zničit. Podívejte se na video v kanálu Portál řidiče na youtube:

Zdroj: Youtube

Baterie si o pomoc většinou řekne

Každý výrobek, který nám má sloužit, musí dostat patřičnou péči. Stejně tak je to i s autobaterií, která sice většinou funguje bez problémů, ale přijdou i chvíle, kdy svoje přání vyjádří velmi přesně. Proto, abychom se o ni mohli správně postarat, musíme se také naučit vnímat její projevy.

Není to tak složité. Například pomalé první otočky při startu, poblikávající podsvícení palubní desky nebo třeba pocit, že světlomety nesvítí tak, jak by měly - to všechno jsou příznaky kolabující baterie. Většinou stačí ji včas dobít a problém je vyřešen. Nenechte to dojít až do situace, kdy motor ani “neškytne”.

Jezděte na výlety

Další velmi dobrou pomocí pro baterii v zimním období jsou delší cesty. Jestliže auto využíváte převážně na cesty po městě za nákupy a podobně, udělejte si jednou za týden výlet do okolí, při kterém najedete alespoň třicet kilometrů. Baterie se dobije a bude zase jako nová.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Aby i tato škodovka v zimě nastartovala, musíme se dobře starat o její baterii.

Zdánlivá úspora vyjde draho

K tomu odborníci doplňují ještě další radu: když už skutečně jen popojíždíte v okolí několika bloků od domu, nevypínejte motor při chvilkovém stání. Na křižovatce jde samozřejmě doslova o nesmysl, ale ani při krátké zastávce, kdy může řidič zůstat v autě a spolujezdec během několika minut vyřídí nutnou záležitost, je lepší nechat motor běžet. Baterie se nebude unavovat několikanásobným startováním během jediné cesty.

Čistota je půl zdraví - i pro baterii

Už jste někdy čistili baterii? Možná ne, a je to velká chyba. Aby totiž fungovala opravdu na sto procent, je třeba pravidelně kontrolovat kontakty a stav svorek, kterými je připojena k motoru. Zoxidované kovové části totiž výrazně snižují její účinnost, což nechceme.

Vezměte proto raději hned kartáč a vydejte se k autu. Čistota je ostatně nutná v celém prostoru motoru. Zvláště ve chvíli, kdy na silnicích taje sníh ošetřený posypovou solí, se do něj dostávají nečistoty, které je třeba čas od času odstranit.

Buďte k baterii ohleduplní

Zvláště v zimních měsících bychom měli autobaterii vyjít vstříc tím, že ji budeme co nejvíce šetřit. Znamená to jediné - ve chvíli, kdy chceme nastartovat, by se neměla baterie zabývat ničím jiným. Rozhodně tedy nezapínejte světlomety dříve, než poběží motor.

Vypnutá by měla být také klimatizace, vyhřívání sedaček, a dokonce i autorádio. Abyste přes všechna preventivní opatření měli stále jistotu, že auto nastartuje, pořiďte si voltmetr, kterým budete v pravidelných intervalech měřit napětí. Ve chvíli, kdy se objeví číslo 12,4 V, případně dokonce menší, je nejvyšší čas zapojit nabíječku.

Zdánlivě podivínské chování

Už jste někdy viděli motoristu, který na parkovišti jen tak nastartoval, nechal motor čtvrt hodiny běžet, pak jej vypnul a v klidu odešel? Dobře ví, proč to udělal. Patrně neměl v posledních dnech žádnou cestu, na kterou by automobil použil, a ani se nikam zatím nechystá.

Jenomže dlouhé stání bez provozu baterii také nesvědčí. Proto se v takové situaci zachovejte přesně tak, jako onen zdánlivě bláznivý člověk. Baterii tím osvěžíte a prodloužíte její životnost. Chceme přece, aby přečkala i tuto zimu bez zbytečně újmy.

Zdroje: tn.nova.cz, firstbatterycentre.co.za, www.autozone.com