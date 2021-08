Za kilo kotrče můžete dostat i tisíce korun. Jak jej správně čistit?

Chorošovitá houba roste od července do října. Má lahodnou lískooříškovou chuť a hodí se ke všem kuchyňským úpravám. Vyskytuje se však vzácně. Proto se její výkupní cena pohybuje vysoko nad průměrem. Kde ji můžete najít?

Kotrč kadeřavý roste roztroušeně v jehličnatých lesích. Najít ho můžete především u borovic. Méně často také u modřínů, smrků a douglasek. Usazuje se u paty kmenu, na kořenu nebo na pařezu či ztrouchnivělém zbytku dřeva. Na stromech parazituje a rozkládá je. Pokud ho najdete, zaznamenejte si místo a čas do kalendáře. Houba se totiž každoročně vyskytuje na tom samém místě.

Jak kotrč vypadá?

Kotrč má zajímavou plodnici. V průměru může mít od 10 do 40 cm. Je keříčkovitě uspořádaná, nejčastěji kulovitého tvaru. Tvoří ji ploché větévky. Vnitřní jsou masité a lupenité, vnější více nakadeřené. Z dálky připomíná květák nebo mozek. V mládí je houba bledě žlutobílá. Starší plodnice je až okrově nahnědlá. Větvičky jsou na okraji tmavší. Jsou lámavé a křupavčité. Kotrč má nápadnou kořenitou vůni. Připomíná oříšky nebo anýz.

Plodnice je keříčkovitě uspořádaná, nejčastěji kulovitého tvaru. Zdroj: iwciagr/Shutterstock.com

Zdravotní benefity kotrče

O kotrči se zmiňuje již Petr Ondřej Mattioli. Ve svém herbáři ze 16. století uvádí deset druhů hub, jež tehdy lidé jedli. Kotrč se zařadil mezi lišky, žampiony, lanýže, ryzce a hřiby. Houba je nejen zajímavá svým vzhledem a chutí, ale také zdravotními benefity. Obsahuje látku betaglukan 1,3 – D (SCG) u níž je dokázáno, že má protirakovinné účinky. Orální použití u diabetických myší také významně zrychlilo hojení ran.

Za kolik se kotrč prodává

Výkup hub má svá pravidla. Čerstvé a volně rostoucí houby musí být dobře očištěné, pevné konzistence, bez nečistot a v den prodeje natrhané. Nesmějí být zapařené, plesnivé nebo vlhké. Cena výkupu se pohybuje od hmotnosti. Záleží také, zda je hub dostatek nebo ne. Pokud je dobrá sezóna, ceny výkupu se rapidně snižují. Za kotrč tak můžete dostat 80 až 300 korun za kilo.

Jakmile si kotrč donesete domů, rozřízněte ho na menší kousky. Zdroj: petratrollgrafik/Shutterstock.com

Jak kotrč vyčistit

Nevýhoda kotrče je, že se do jeho plodnice lehce dostane jehličí, hmyz a další nečistoty, které se z nakadeřených a křehkých lupenů špatně vyndávají. Jeho čištění tak trvá dlouho. Jakmile si kotrč donesete domů, rozřízněte ho na menší kousky. Poté proveďte rychlou vizuální kontrolu, abyste zjistili, jak moc je plodnice znečištěná a zda není plesnivá. Odřízněte napadené části a zbytek nechte nejlépe na terase nebo balkóně ve stínu. Vyleze z něj hmyz. Poté si vezměte velkou misku, nalijte do ní studenou vodu, přidejte trochu soli a houbu ponořte. Aby nevyplavala, zatižte ji talířem. Nechte ji macerovat cca 30 minut. Tento proces zahubí zbývající hmyz a rozmočí nečistoty. Namočení nezmění chuť ani strukturu houby. Poté plodnici vyjměte a rozkrojte na požadovanou velikost do vašeho receptu. Zbytky nečistot vymyjte pod tekoucí studenou vodou.

