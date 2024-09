Zipové sáčky jsou geniální vynález! Můžete do nich uschovat skoro cokoliv. A dobrou zprávou je, že se dají použít opakovaně!

Zipové sáčky jsou na našem trhu nějaký ten pátek, ale málokdo ví, že tuto vychytávku vymyslel Borge Madsen už v padesátých letech minulého století. Popravdě nešlo o žádný zázrak, protože sáček měl podobný uzávěr jako dnešní zipy u kalhot a na plastovém základu velmi špatně držel. Nicméně Japonci tento koncept ještě „vytunili“ a plastový zip přivařili k sáčku tak, že se stal jeho nedílnou součástí. A nový úložný prostor byl na světě!

Autorka videa Maya Rivera vám ukáže, jak čistit zipové sáčky. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Dokonalý vynález

Dnes už tento dánsko-japonský vynález zná kdekdo. A i když byl zpočátku určen jen pro výrobce potravin, největší uplatnění našel v domácnostech.

Popularitu získal hlavně v USA, kde jsou zipovými sáčky doslova posedlí. Podle jedné ze statistik průměrná americká rodina spotřebuje 500 zipových sáčků ročně. Když si představíte, že za oceánem žije něco kolem 331 449 281 lidí, tak je to už pořádná cifra!

Jedna věc ve spoustě verzích

Na zipových sáčcích je nejlepší, že jsou lehké, skladné, vícerozměrné a poměrně univerzální. Můžete do nich „uzamknout“ všechno, co vás napadne – od drobností tipu šroubků, knoflíků, mincí… Až po tiskoviny, kosmetiku, ale i svačinu. Na trhu bývají zipové sáčky v různých verzích a ty extra odolné můžete použít i do mrazáku.

close info Profimedia zoom_in Zipové sáčky jsou ideální na uchovávání pokrmů. Ty ze silnějšího materiálu jsou vhodné na zamrazování.

Velká čistka

Zipové sáčky, stejně jako úložné boxy, můžete použít několikrát po sobě a úplně k jiným účelům. Stačí je správně očistit. Na to je expert instagramová hvězda Cindy DoeDee, která na svých videích sdílí tipy, jak recyklovat běžně používané věci.

A zipový sáček je jednou z nich. „Proč byste měli zanášet planetu dalším plastovým odpadem, když můžete sáček použít znovu a znovu?“ diví se brunetka a přidává tip, jak pomůcku očistit tak, aby byla znovu použitelná.

"Je to jednoduché. Do sáčku nalijte kelímek vlažné vody s kapkou saponátu. Pak obsah uzavřete a pořádně s ním protřepejte. Nakonec sáček otevřete, obraťte naruby a pořádně vypláchněte čistou vodou. Díky tomu odstraníte špínu i ve spárách,“ říká influencerka a dodává, že pak už jen dá svůj „zipový poklad“ na stojánek na nádobí, kde za pár hodin uschne.

Kdy je lepší výměna

Ať už si vezmete ze Cindy DoeDee příklad nebo ne, jedno byste měli vědět. Znovupoužití zipového sáčku je možné pouze v případě, když obsah není nějak kontaminovaný nebo plesnivý. Pokud jste třeba v lednici zapomněli zipový sáček se zkaženým jídlem, nesnažte se obal recyklovat.

Nejenom, že by to bylo pracné, ale je možné, že i přes veškeré mytí by v něm zůstaly nějaké bakterie a to riskovat nechcete. Takže raději si všechny zazipované poklady průběžně kontrolujte!

Zdroje: www.lidovky.cz, www.blesk.cz