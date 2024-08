Léto se blíží a s ním i sezóna plavek a moře. Pokud nejste spokojeni s vaší současnou postavou a chcete se vejít do plavek rychlostí blesku, začněte posilovat s gumou. Ta vám poslouží na celé tělo, podívejte.

Je to tu, plavková sezóna. Někdo je nadšený ze sluníčka, tepla a koupání, valná většina lidí však vnímá toto období jako nekomfortní, právě kvůli plavkám. Ne všichni jsme se narodili s postavou Sofie Lauren a plavky v některých lidech mohou vyvolávat pocity nepříjemnosti a studu.

Pamatujte si však, že každé tělo je tělo do plavek a není žádný důvod se obávat, co si o vašem těle myslí ostatní. Důležité je, abyste si užili léto a zasloužený odpočinek, nikoliv abyste se stresovali kvůli něčemu, jako jsou silnější stehna, tukové prstence nebo přibrání na váze. Pokud vás vaše postava ale opravdu trápí a chcete do plavek zhubnout, cvičení s gumou je ideální volbou.

Youtube video, jak cvičit s posilovací gumou, najdete na kanále Sharp Shape:

Zdroj: Youtube

Jak cvičit s posilovací gumou

Posilovací guma je naprosto univerzální cvičící nástroj, který můžete aplikovat na celé vaše tělo. Pro silné břicho můžete využít následující cvik. Lehněte si na záda a střed gumy si zahákněte za chodidla. Konce gumy pak chyťte rukama.

Zvedněte ruce i nohy nahoru a propnuté nohy natahujte směrem k zemi, kam až to půjde. Pamatujte si, že byste měli cítit, jak vám břicho zatíná svaly. Není to příjemné, ale rozhodně by to nemělo bolet. Pokud vás pohyb bolí, nedávejte nohy tak nízko. Rovněž platí, že vaše chodidla by se neměla nikdy dotknout země. Ruce mezitím držte stále napnuté vzhůru.

close info Profimedia zoom_in Posilovací nebo také odporovací guma je skvělým prostředkem na procvičení celého těla.

Co se týče nohou, tento cvik je ideální. Položte se na levý bok, za chodidlo pravé nohy si zahákněte gumu a volné konce si dejte do pravé ruky. Obě vaše nohy si pokrčte, posilovací guma by vám měla procházet mezi stehny.

Zvedněte pravou nohu a pomalu ji propínejte směrem vzad. Poté nohu pokrčte a vraťte zpět dolů. To samé pak opakujte na levou nohu.

Paže a záda

Pokud chcete mít krásné a silné paže, pak aplikujte tento cvik s odporovací gumou. Jednu nohu umístěte doprostřed gumy.

Volné konce chyťte jednou rukou tak, aby vám palec přirozeně směřoval směrem nahoru. Nyní střídavě napínejte a pokrčujte ruku. Během tohoto cviku byste měli cítit, jak vám zabírá bicepsový sval. Poté vyměňte ruce i nohy a postup zopakujte.

Na procvičení zad si vezměte gumu a zahákněte ji za kliku. Volné konce chyťte každý do jedné ruky a stoupněte si čelem ke klice. Nyní předpažte a couvejte, dokud nebudou vaše ruce propnuté a guma trochu natažená. Poté se narovnejte a přitahujte lokty směrem za tělo. Je velice důležité, abyste měli propnutá záda a hrudník otevřený.

Zdroje: gymbeam.cz, www.venira.cz