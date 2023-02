5 znaků, že váš pes je skutečně šťastný. Máte doma radovana, nebo nešťastníka?

Je členem vaší rodiny čtyřnohý psí mazlíček? Tak to jste jistě nejšťastnější, když je naprosto v pořádku a daří se mu skvěle i po zdravotní stránce. Poznáte však, jak dává pes najevo své štěstí? Některé z těchto projevů vám prozradíme.

Pes je nejlepší přítel člověka, a tak by i jeho štěstí pro nás mělo být značně důležité. Pokud chováte psa, jistě si uvědomujete, kolik radosti vám to do života přináší. A proto by měl být spokojený a radostný i pejsek. Podle jakých znaků to jednoznačně poznáte?

Jak ukázat vašemu psovi, že ho milujete? Inspirujte se ve videu:

Každý pes je jiný a s odlišnou povahou

Každý pes, a netýká se to jen ras, je jedinečná osobnost a má svůj vlastní temperament. Co však mají všichni psi společné, jsou jejich signály těla, kterými dávají najevo své emoce a reakce. Právě podle nich se dá snadno zjistit, v jakém rozpoložení se váš pes zrovna nachází. Stačí je umět jen správně vypozorovat.

Pohled šťastného psa je měkký, což poznáte dle toho, že jeho oči a oční víčka budou otevřená a uvolněná a také bude často mrkat. Zdroj: Shutterstock

Emoční kapacita psů je podobná té dětské

Schopnost zprostředkování emocí mají psi velice podobnou jako 2 až 2,5 leté dítě. Prožívají tedy radost, strach i hněv. Oproti dětem však nemluví, a proto je nutné se na psa vyladit a umět jeho emoce správně odhadnout a vypozorovat. Kromě frustrace, která se projevuje zpravidla štěkáním, skákáním či kňučením, psi umějí projevovat i náklonnost, lásku, hravost a štěstí. Jak tedy poznáte, že je váš pes obecně šťastný a jaké jsou známky psího štěstí?

Jasným znakem je pozice uší

Šťastný pes má zpravidla uvolněné uši, volně ležící na hlavě v přirozené poloze. Je to jeden ze znaků klidného a spokojeného psa. V opačném případě, kdy je pes rozrušen, bývají uši nápadně vztyčené. Když má pes uši stažené dozadu nebo ztuhlé s přehnanou ostražitostí, je to zpravidla známka vystresovaného nebo ustrašeného zvířete. Pokud je pes v blízkosti páníčka, kterého miluje, vrací poměrně rychle uši do původní polohy, což je doprovázeno i milujícím pohledem a vrtícím ocasem!

A jak poznáte milující pohled?

Pohled od vašeho psa bude měkký, což poznáte dle toho, že jeho oči a oční víčka budou otevřená a uvolněná a také bude často mrkat. V opačném případě mívají psi oči přimhouřené a pohled působí tvrdě. Je možné v nich vidět i agresi. A pokud k vám má pes naprostou důvěru, tak ve chvíli, kdy ho budete hladit, oči naprosto zavře.

Známkou štěstí je vrtící ocas a odhalené bříško

Pokud se pes cítí být šťastný a v bezpečí, poznáte to i na pozici jeho těla a ocasu. V tento moment bývá pes naprosto uvolněný a mnohdy legračně vrtí ocasem. Každé plemeno má samozřejmě jinou polohu, ale jakmile je pes šťastný, mírně ocas zdvihne. V případě nervozity či strachu zvedá pes ocas do vyšších poloh.

Někdy se pes dokonce uvolní tak, že si lehne na záda a ukáže vám s důvěrou své břicho. Věřte, že právě v tuto chvíli prožívá naprosto slastné pocity. Pokud je jeho tělo napjaté a ve strnulé poloze, jedná se o známky nekomfortu.

Uvolněná tlama vypovídá o úsměvu

Ve chvíli, kdy se pes cítí v pohodě, mívá šťastný výraz, který je dán uvolněnou tlamou. Může být buď uzavřená, nebo mírně otevřená, což často evokuje úsměv. Jakmile se pes dostane do špatné nálady či ohrožení, výraz tlamy se značně mění a často se objevují i vyceněné zuby.

Ve chvíli, kdy se pes cítí v pohodě, mívá šťastný výraz podobný lidskému úsměvu. Zdroj: Kimrawicz / Shutterstock

Pes projevuje štěstí i tancem

Poskakuje pes s hravostí ze strany na stranu a jakoby tančí? Tak to je mu opravdu fajn. Jeho rychlé pohyby jsou znakem uvolněnosti a spokojenosti a výrazem tohou, že si chce s vámi hrát.

Zdroje: www.medium.com, www.svetkreativity.cz, www.prima-receptar.cz