Jak spát lépe? Každému znamení zvěrokruhu pomáhá něco jiného. Co vám?

Máte potíže s usínáním? Budíte se během noci a nedokážete zabrat? Každého člověka v životě jednou nebo vícekrát potrápí problémy se spánkem. Přitom se stačí řídit astrologií a horoskopem. Každému znamení zvěrokruhu pomáhá pro dobrý spánek něco jiného. Co pomůže právě vám?

Beran (21.3. - 20.4.)

Za vaše potíže se spánkem může vaše ohnivá povaha. Neustále přemítáte o svých seznamech úkolů a často nekončíte ani večer v posteli, když máte usnout. Uklidní vás, pokud si své myšlenky začnete zapisovat, zvažte psaní deníku, který vám pomůže vyčistit hlavu a uklidnit se před spaním. Pomohou i představy toho, čeho byste rádi dosáhli.

Býk (21.4. - 21.5.)

Líbí se vám důslednost a luxus, zkuste je zahrnout do svého uklidňujícího večerního rituálu. Pomůže vám nové hedvábné povlečení, květiny ve váze nebo nové závěsy, které vykouzlí příjemnou atmosféru. Pro vás je důležité i pohodlí, mějte na svém nočním stolku vždy svou oblíbenou vodu, krém na ruce a masku na spaní.



Býkovi pomůže nové povlečení a květiny ve váze. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Vaši nespavost způsobuje vaše zvědavost. Pokud rádi před spaním koukáte do mobilu nebo do počítače, abyste byli v obraze, musíte svůj zlozvyk změnit. Modré světlo vás nenechá v klidu spát. Všechno vypněte a zavřete oči. Potřebujete uklidnit svou mysl.

Rak (22.6. - 22.7.)

Často před spaním přemýšlíte nad uplynulým dnem, v hlavě si neustále opakujete všechno, co se stalo, vzpomínáte na všechny, které jste potkali a hlavně si vybavujete pocity, které jste zažívali. Tyto myšlenky vám nedají spát, musíte je odvést jinam. Určitě pomůže audiokniha o něčem, co vás zajímá. Po chvilce poslouchání budete spát jako když vás do vody hodí.

Lev (23.7. - 22.8.)

Divokost a nadšení, které vás provází v životě může někdy bránit v poklidném spánku. Vám rozhodně před spaním pomůže čtení knihy. Soustředění na řádky a na příběh vás zklidní natolik, že vám bude stačit jen pár stránek.



Lev by měl před spaním číst knihu. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Vaši analytickou povahu bývá někdy obtížné vypnout, a to zejména v noci. Musíte se naučit meditovat nebo prostě jen tak ležet se zavřenýma očima. Pomůže i bylinkový čaj či teplá koupel. Zařaďte spánek na svůj seznam úkolů, určitě ho splníte dokonale.

Váhy (23.9. - 23.10.)

V životě toužíte po harmonii a rovnováze. Někdy býváte rozladěni z toho, že vám nevyšlo, co jste si ten den plánovali. Pomůže vám, když se zaposloucháte do klidné uvolňující hudby, anebo si sepíšete seznam, toho, co musíte druhý den udělat. Tak se zklidníte a budete mít dobrý pocit, že všechno, co vás čeká, zvládnete.



Vahám pomůže zaposlouchat se do krásné hudby. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Neklidný noční spánek způsobuje vaše intenzita a vášnivost. Musíte se zbavit emocí, které se ve vás nashromáždily v průběhu celého dne. Pomůže popovídání s blízkou osobou, a to i po telefonu, koukněte se na svůj oblíbený film nebo si sedněte k oknu a pozorujte hvězdy.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Vaše dobrodružná povaha spojená s nesmírnou energií občas zapříčiní, že nemůžete usnout. Máte neustále strach, že vám něco důležitého uteče, když budete dlouho spát. Rozhodně vám pomůže cvičení, existují jemné jógové cviky, které vás zklidní a vyčistí hlavu. Spánek pak přijde sám od sebe.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Většinou spíte dobře, protože spánek je jeden z vašich úkolů, které musíte splnit. Přesto se občas dostáváte do situace, kdy kvůli obrovskému pracovnímu vytížení nedokážete usnout nebo se budíte přemítáním o pracovních záležitostech. Rada zní nepracovat několik hodin před spaním, vypnout všechna světla, zatáhněte závěsy a dejte si na oči masku.



Kozoroh potřebuje tmu. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Pro dobrý spánek potřebujete uvolnění. Celý den někde běháte a povídáte si s kdekým, večer musíte zvolnit. Rozhodně vám pomůže procházka venku na čerstvém vzduchu, vlažná sprcha a hudba.

Ryby (21.2. - 20.3.)

I když vám nečiní potíže dostat se z reality do snového světa, někdy se během noci budíte a provází vás divoké sny. Místnost, kde spíte by měla být dobře vyvětraná, v teplých dnech určitě spěte s otevřeným oknem. Když si k tomu pustíte uklidňující zvuky moře a vody, čeká vás krásná nerušená noc.



