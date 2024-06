Helen Mirren je herecká ikona, která dokazuje, že krása není pro lidi po sedmdesátce cizí slovo. Také prozradila, jak mít i v tomto věku krásné a svůdné rty. Je to jen hra s make-upem. Podívejte se.

Helen Mirren je anglická herečka, jejíž krása stále kvete i po překročení sedmdesátého roku života. Helen má na svém kontě několik ocenění a jedním z nich je i Oscar.

Tato herečka i ve svém věku absolutně překypuje krásou a je jasným důkazem, že věk je opravdu jen číslo. Stereotypy, že “na stará kolena” o sebe lidé nepečují, a že nemohou být krásní a svůdní, Helen naprosto vyhodila oknem ven. Podívejte se, co prozradila o rtech.

Plné a svůdné rty v každém věku

Proces stárnutí je naprosto přirozená věc. Někdo ji sice řeší plastickými operacemi a jinými zákroky, což je také v pořádku, někdo však přijímá změny, které se s věkem projevují po celém těle a obličeji.

To ale neznamená, že tyto změny by vám měly diktovat různé stereotypy a snižovat vám sebevědomí. Největší krása spočívá v sebepřijetí a v tom, že se ve vlastním těle cítíte spokojeni, nehledě na to, jak vypadá.

V každém věku mohou být ženy svůdné a mohou si vyhrát s líčením. Pomocí tužky na obočí můžete dosáhnout plnějších rtů.

Co se rtů týče, je naprosto přirozené, že se stářím se postupně snižuje ve vašem těle produkce nových molekul kolagenu a elastinu.

To je důvodem, proč se rty zmenšují a lidově řečeno scvrkávají. Jako první je důležité mít přípravek na minimalizaci pórů, což je produkt, který odlupuje a čistí póry, čímž jim pomáhá se zmenšit. Tímto přípravkem vyplňte jemné linky kolem úst.

Plné rty i po sedmdesátce

Trik je v tom, že si vyhrajete s jinými produkty než s těmi, které byly určeny pro vaše rty. Například místo tužky na rty je lepší používat tužku na obočí. Tou obkreslete vnější linii rtů.

Poté tužku na obočí pomocí prstu nebo štětce rozetřete tak, aby vám vytvořila efekt stínu kolem vnější strany rtu. Opticky tak budou rty tlačit dopředu a bude to působit tak, že jsou plnější a větší. Pak už jen na sty nanesete vaši oblíbenou rtěnku a máte hotovo.

