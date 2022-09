Většina Čechů neví, jak správně zamrazit chleba: Takto vydrží v mrazáku půl roku

Nemáte možnost, čas nebo chuť chodit každý den pro čerstvé pečivo, ale vaše rodina se bez něj neobejde? Pak mějte připravený chleba v mrazáku. Tak ho můžete kdykoliv vyndat a použít.

Máte neustále problém, že nestíháte sníst chleba a nakonec ho musíte vyhodit, protože je suchý, tvrdý nebo dokonce plesnivý? Když tedy vidíte, že jste to s množstvím přehnali, zamrazte ho. Pokud to uděláte správně, vydrží vám tam i půl roku.

Při pokojové teplotě chleba vydrží průměrně čtyři dny, některé druhy mohou vydržet až týden. Samozřejmě také záleží na množství konzervantů a přísadách, které jsou v něm obsaženy, a na způsobu skladování.

Zabalte chleba do alobalu. Zdroj: Shutterstock

Chleba vám v mrazáku vydrží až půl roku

My vám ale poradíme, jak uskladnit chleba v mrazáku, aby vám vydržel až půl roku. Jak tedy začít? Zabalte chleba do mikrotenového sáčku nebo alobalu. Je jedno, jestli bude chleba celý nebo nakrájený na krajíce.

Pak ho vložte do vzduchotěsného sáčku, který je určen přímo do mrazáku. Sáček následně uzavřete a pečlivě zkontrolujte, že se k chlebu nedostane opravdu žádný vzduch. Nezapomeňte na sáček napsat datum nákupu chleba, abyste věděli, kdy maximálně ho spotřebovat. A dejte do mrazáku.

Chleba můžete dát do mrazáku Zdroj: Pixabay

Chleba podruhé nikdy nezamrazujte

Když budete chtít chleba rozmrazit, udělejte to pozvolna v lednici. Pokud pospícháte, lze ho samozřejmě nechat rozmrznout i na kuchyňské lince, popř. v troubě a v nejhorším případě i mikrovlnce. Skvělé jsou z něj topinky v topinkovači či toustovači.

Znovu už chleba nikdy nezamrazujte, ani kdybyste ho opět celý nesnědli. Připravte si z něj raději krutony do polévky, chleba ve vajíčku, topinky, žemlovku nebo ho třeba usušte pro slepice.

Zdroj: www.aazdravi.cz, www.kucharidodomu.cz, www.skladnicka.cz