Všechno ostré se dá ztupit, ale také nabrousit. Jak je to s jehlami? Které jsou schválně kulaté a jak brousit jehly do šicího stroje?

Jak je to s jehlami na ruční i strojové šití?

Zdá se vám, že je něco špatně s vašimi jehlami do šicího stroje, nebo jsou snad jehly na ruční šití tupé? I s tím se dá něco dělat, ale hlavně ne všechny tyto jehly by měly být ostré. Není jehla jako jehla, a ne vždy je nutné, aby měly ostrou špičku.

Jak nabrousit jehly do šicího stroje vám ukáže autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu Dawn Champion. Uvidíte, že to opravdu není nic složitého.

Brousíte jehlu do šicího stroje?

Nenapadlo vás nikdy brousit jehly? Není se čemu divit. Jehly do šicího stroje se u nás prodávají kvalitní a snadno si pořídíte nejen různé typy podle šicího stroje, kdy do overlocků patří často jehly s kulatým koncem a klasické domácí šicí stroje mívají kulatý konec seříznutý a díky této plošce heky zapadnou do místa, kde je třeba jehlu upevnit.

Jehly do šicích strojů se liší také podle toho, jaký materiál chcete šít. Dá rozum, že na silný denim se nehodí stejná jehla jako na jemňoučký šifon.

Pokud se vám do rukou dostanou jehly ze zahraničí, můžete se setkat s různým označením. Zatímco evropská stupnice začíná zhruba číslem 60, které označuje jehly do stroje určené na organzu, šifon nebo hedvábí a končí číslem 120 čili velikost určenou na šití kůže či hrubého plátna na slunečníky nebo stany, stupnice používaná ve Spojených státech začíná číslem 8 a končí 20.

I kvalitní jehlu je možné ztupit a někdy dobře víte i jak se to stalo. Speciálně pokud se vám podaří prošít nebo jehlou trefit něco jiného než látku. Obvykle je to knoflík, druk nebo kovový zip. V takovém případě se skutečně hodí jehlu nabrousit, pokud ji nechcete rovnou vyměnit za novou, což je samozřejmě nutné také v případě, že se vám jehlu podařilo ohnout nebo ztupit.

Tupá jehla? Někdy je to záměr

Pak jsou tu však ještě velmi zajímavé jehly na ruční šití, které se teoreticky také mohou ztupit a někdy můžete mít i pocit, že vám tupý konec jehly nevyhovuje. To je však nejčastěji způsobeno tím, že jste si vybrali špatnou jehlu.

V sadě jehel totiž najdete nejen malé a velké či tenké, ale také tlustší a ty mohou být se záměrně tupou špičkou. Jsou to jehly, které jsou určené na práci s materiály s velkými oky v látce. Může jít o jehly na vyšívání na řídkých materiálech jako je aida a kanava, ale také třeba jutovina. Jehly s kulatou špičkou se používají také při sešívání nebo opravách pletených a háčkovaných oděvů.

A jak tedy jehly nabrousit? Mezi osvědčené domácí metody ostření patří jemný smirkový papír, opakované prostrčení jehly alobalem nebo leštění zubní pastou. Jak jsme zmínili výše, některé jehly určené pro šicí stroje, jsou tupé schválně - ty nikdy nebrušte. U jehel ze šicího stroje můžete vyjmenované metody použít jen u univerzálních jehel, u kterých se počítá s tím, že mají být ostré.

