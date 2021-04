Jak nabrousit nůžky alobalem a další chytré triky, jak jej využít

Situací, kdy potřebujeme použít nůžky, nejlépe jednou rukou, je nepřeberné množství. Z prstu se vám řine krev a vy potřebujete ustřihnout náplast. Na plotně se vaří nedělní oběd a vy rychle potřebuje odstřihnout roh sáčku. Nejhorší pak je, když nůžky sklapnou a materiál se neodstřihne, ale ohne. Dobrá zpráva je, že nůžky můžete lehce nabrousit i v domácích podmínkách.

Alobal je super praktická pomůcka nejen v kuchyni. Nůžky nabrousí jedna radost. Kus alobalu několikrát přehněte, aby vám vznikl složený obdélník. Do něj pomalu a pečlivě stříhejte tak, jako byste z alobalu chtěli vytvořit střapce. Ostří nůžek můžete postupně kontrolovat a postup opakovat dle potřeby. Dejte si pozor, abyste stříhali po celé délce nůžek. Nezapomeňte tak ani na špičky nebo ústí u rukojeti.

Vyčistí stříbrné šperky

Alobal je vynikajícím pomocníkem i při čištění stříbrných šperků Zdroj: Veja / shutterstock.com

Alobal neslouží jen k zabalení řízků. Dokonale vyčistí i zašlé stříbrné šperky. Vezměte si misku a vyložte ji alobalem. Nalijte do ní asi 50 ml teplé vody a přidejte lžičku soli. Do tohoto roztoku ponořte šperky a nechte je louhovat přes noc. Ještě než půjdete spát, můžete do misky vložit další alobal. Ráno budou šperky zářit jako nové.

Může vás zajímat Vaření a recepty Pozor na alobal. Je nebezpečné do něj balit šunky, sýry a další potraviny Vaření a recepty Jedna strana alobalu je matná a druhá lesklá. Většina lidí neví, jak balit jídlo

Pomoc při sušení

Spousta hospodyněk nedá na sušičku dopustit. Rozčilovat je však může statická elektřina, která se drží ve vláknech vysušeného prádla. Předejděte tomuto problému tím, že vhodíte kuličku alobalu do sušičky spolu s prádlem, které chcete vysušit.

Vyleští

Pochromované spotřebiče vyleštíte i bez drahých chemických čističů. Alobal vrátí lesk a dokonce dokáže odstranit i rez. Vyčistí i hrnce nebo žehličku.

Superlevná forma

Chtěli byste si vytvořit dort, ale nemůžete sehnat nádobu určitého tvaru? Nezoufejte. Z alobalu si vytvoříte hvězdičku, srdce nebo třeba i medvěda. Stačí vzít pevný alobal a ještě několikrát ho přehnout tak, aby se nebortil. Poté formujte požadovaný tvar. Podobně si tak můžete vytvarovat trychtýř nebo sáček na polevu.

Pomůže při žehlení

Pro někoho může být žehlení odpočinkový rituál se skleničkou vína a seriálem, pro někoho je utrpením. Pokud si tuto domácí činnost chcete zjednodušit, použijte alobal. Vložte ho pod potah žehlícího prkna a uhlaďte tak, aby nevytvářel vlnovky. Oblečení, které pak na prkno položíte, se díky teplu odrážejícího se od alobalu bude rovnat i zespodu.

Zdroj: www.readersdigest.ca, svetkreativity.cz