Máte doma spoustu příze, provázků a šňůrek? Jestli ano, pak jistě víte, že nezamotat je, je veliké umění. Když už se to ale podaří, jak se z té šlamastiky dostat? Ukážeme vám to a přidáme i tipy, jak tomu předejít.

Z každého zamotání vede cesta ven

Své o provázcích vědí nejen kutilové, ale všechny švadleny, pletařky i šikulové, kteří z provázků pletou, háčkují, vyšívají, drhají či paličkují a jistě by se našla i řada dalších ručních prací.

Provázky všech průměrů a materiálů mají jeden velký problém a tím je zamotávání se. Jak je uskladnit a pracovat s nimi, abyste se zámotků a uzlíků nemuseli obávat?

Na začátek si ale řekněme, jak provázky rozvázat. Tento návod je sice míněn pro zálesáky a dobrodruhy na cestách, nicméně nabízí 5 kroků k rozvázání jakéhokoli provazu. A to se může hodit! Tento příspěvek stejně jako řadu dalších videí pro dobrodruhy najdete na YouTube kanálu Adventures In Reach

Zdroj: Youtube

Jak nezamotat provázky?

Jak provázky, stuhy a popruhy zorganizovat? Klubka jsou přirozený a pradávný způsob, jak šňůrky všech druhů skladovat, ale mít je jen tak v krabici nebo tašce prostě není ideální. Další problém vzniká také v okamžiku, kdy chcete pomalu ale jistě s provázkem pracovat.

Každý, kdo kdy pletl nebo háčkoval, dobře zná ten okamžik, kdy klubíčko zabloudí pod stůl nebo gauč. Nedej bože, když pletete z více druhů příze naráz. Tenké, tlusté, chlupaté a všelijaké příze se snadno zamotají a rozmotat tuto taškařici je otázka pevných nervů a jisté dávky odvahy, než vezmete nůžky a s motanicí uděláte rychlý konec. I na skladování šňůrek a přízí, stejně jako na práci s nimi, je třeba najít systém.

Samotné skladování individuálních provázků je velmi snadné, pokud máte dostatečně velké zavařovací sklenice. Do kovového víčka sklenice stačí udělat dírku vrtačkou nebo hřebíkem, klubko vložit do sklenice, konec provázku protáhnout dírkou ve víčku a sklenici uzavřít.

Je to řešení prosté, funkční, levné či dokonce zcela zdarma, když si nastřádáte vhodné sklenice. Problém může samozřejmě vzniknout, pokud máte velké množství různých provázků a chtěli byste takto uskladnit všechny. Pak je to samozřejmě řešení náročnější na prostor, který budete potřebovat k uskladnění sklenic, ale i přesto je to nápad velmi praktický a rozhodně stojí za zvážení.

Další levnou možností je použít starou konvici. Možná máte nějakou léta nepoužívanou a zvažovali jste do ní zasadit třeba domácí štěstí. Do konvice vložte klubko a konec provázku protáhněte zobáčkem a je to! Alternativou je velká cukřenka, která má zpravidla mezi hrdlem a víčkem otvor na lžičku, kudy můžete snadno provázek protáhnout.

Máte-li babičku, maminku, které rády pletou a háčkují, nebo byste chtěli pro sebe pořídit speciální nádobu na klubka, zvažte ručně vyráběné keramické uzavíratelné dížky, které mají otvory na protažení příze. Je to opravdu hezký dárek a způsob, jak zajistit, aby vám klubíčko neuteklo během práce. Pokud je i zpracování pěkné, a to se u keramických nádob předpokládá, bude to i hezký doplněk interiéru.

Skladování provázků, když s nimi chcete pracovat naráz

Jiný problém budou mít ale ti, kteří chtějí pracovat s mnoha provázky naráz, nebo pokud budete chtít nabídnout různé provázky například dětem ve výtvarném kroužku. Odpovědí na velké množství provázků je velké množství dírek.

Na obrázku můžete vidět, jak si s problémem poradili v jednou výtvarném kroužku. Samozřejmě to není jediné možné řešení.

Klubko můžete také strčit do PET lahve uříznutým dnem a provázek protáhnout ven hrdlem lahve. Pokud máte takových lahví hodně, jednu vedle druhé vyskládejte do papírové krabice, která vám je bude hezky držet vedle sebe. I to je funkčí řešení, při kterém budete moci jednodnotlivé provázky vytahovat podle libosti a hlavně bez zacuchání.

Zdroje: stayathomemum.com.au, ceskykutil.cz