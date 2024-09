Móda se neustále vrací. A proto není od věci některé starší kousky znovu „oprášit“ a zařadit do šatníku. Musíte to ale dělat stylově… Jak?

Všichni, kdo se zabývají módou, vědí, že se trendy neustále točí dokola. Jednou jsou v módě upnuté modely zdůrazňující štíhlou postavu, jindy zase oversize outfity, které sází na objem a postavu moc neřeší…

Teď je v kurzu návrat do 90tých let. Které kousky by se měly objevit ve vašem šatníku? A s čím byste je měli kombinovat?

Autorka videa Stardops vám ukáže, jaké oufity z „devadesátek“ by ve vaší skříni neměly chybět. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Baggy jeans

Neboli volné džíny… Pokud je najdete ve starém kufru z mládí, máte vyhráno. A pokud ne, tak si je určitě pořiďte, protože jde o trend, který se bude nějakou dobu nosit. „K tomuto střihu kalhot se nejvíce hodí vypasovaný (nejlépe zkrácený) topík.

Pokud se ale na něj necítíte, využijte například zastrčené tričko nebo halenku s grafickým vzorem. Případně můžete vsadit na další vrstvu v podobě saka nebo trenčkotu,“ doporučuje stylistka Sophie O´Neil.

close info Profimedia zoom_in Baggy jeans jsou opět moderní.

Kardigany

Jde o zapínací svetry, které se vyrábí jak v dámském, tak i pánském provedení. „Vám ale budou slušet kratší kardigany z háčkované příze, případně průhledné látky,“ říká stylistka Sophie O´Neil a jedním dechem doporučuje tyto svetříky spárovat s minisukní, vysokými botami nad kolena nebo rozšířenými kalhotami.

Sportovní oblečení

V devadesátkách se stala sportovní móda součástí denního oblečení. „Bylo naprosto v pořádku nosit na veřejnosti tepláky, mikiny s logem, tenisky, bundy či větrovky,“ vysvětluje odbornice a doporučuje všechny tyto sportovní styly zkombinovat s elegantními outfity. Hezky vypadat budou například legíny s blejzrem nebo mikina s elegantními kalhotami.

close info Profimedia zoom_in Teplákové soupravy se nosí jako klasické denní oblečení.

Cargo kalhoty

Tedy česky kapsáče!„Jsou to extra pohodlné kalhoty. Já osobně jsem jich měla hned v několika barvách a provedeních,“ říká stylistka a doporučuje tento střih kalhot spárovat s bílým tričkem a džínovou bundou. Tato kombinace dobře funguje a nikoho neurazí.

Crop topy

Jsou k mání hned v několika stylech – jako krátká trička, tílka nebo topíky na jedno rameno. „Nejlépe vyniknou v kombinaci s volnými džínami nebo cargo kalhotami. Jde samozřejmě o odvážný trend, který sluší především mladým slečnám. Ale i vy si ho můžete dopřát. Stačí přidat sako a místo širokých džín klasické elegantní kalhoty.

close info Profimedia zoom_in Crop top a čelenka jsou typickými symboly devadesátek.

Upnuté vesty

„Pokud jim propadnete, pak je určitě noste v kombinaci s džínami nebo šortkami ve stylu 40. let,“ doporučuje stylistka a pokračuje: „Vesty na tělo také hezky vyvážíte, když si k nim oblečete široké kalhoty, pouzdrovou nebo plisovanou sukni.

Grunge styl

„V devadesátkách byl v trendu takzvaný grunge styl, který sázel na oversize svetry, flanelové košile, roztrhané džíny a pohorky. Tento styl je v pořádku u mladých lidí, ale těžko jej budete nosit, když vám táhne na čtyřicet nebo padesát,“ zamýšlí se stylistika. Pokud se vám ale grunge styl líbí (nejen z piety na mládí), tak zkombinujte třeba flanelovou košili s elegantní koženou bundou a džínami. Budete vypadat perfektně!

close info Profimedia zoom_in Látkové gumičky do vlasů jsou zase v kurzu.

Co vám ještě nesmí chybět v šatníku

Aby vaše outfity vypadaly šik, nesmíte zapomenout na stylové doplňky. „Určitě byste měli mít ve svém šatníku tenisky, kulaté brýle, čelenky, látkové gumičky a malé kabelky!“ doporučuje odbornice. Pokud nechcete utrácet, spoustu doplňků si můžete pořídit v second handech za zlomek ceny.

Zdroje: www.idnes.cz, www.zeny.cz