Límečky jsou zkrátka nesmrtelná klasika. Ale někdy se bohužel stane, že se límeček podivně pokroutí tak moc, že to ani žehlička nespraví. Nemusíte však své tričko vyhazovat. Podívejte se na tento skvělý trik.

Trička s límečkem jsou zkrátka a dobře naprosto nesmrtelnou klasikou. Hodí se téměř do každé situace, ať už jdete na formální oběd, nebo jen ven s přáteli. A právě kvůli tomu, že jsou trička s límečkem tak univerzální, jsou velice oblíbená.

Ne všechno je ale dokonalé, a také i tato univerzální trička mají svou vadu. Límeček se bohužel někdy prapodivně pokroutí, a ani žehlička není schopna jej vrátit do původní podoby. To ale není důvod, abyste své oblíbené tričko se štramáckým límečkem vyhazovali. Existuje totiž způsob, jak obnovit jeho původní vzhled. Podívejte se, jak na to.

Youtube video, jak se zbavit skvrn na límečku, najdete na kanále GQ:

Jak opravit límeček

Pokud je váš límeček tak zkroucený, že mu ani vaše žehlička nepomohla, nezoufejte. Existuje více možností, jak to napravit. První možností je si zajít do čistírny. V čistírně totiž mají speciální chemikálii, která se používá k odstranění skvrn a mastnoty, zároveň však i narovná váš límeček.

I když tato metoda není zadarmo, je velice účinná. Obzvláště co se týče košil a košil s krátkým rukávem. A navíc zabijete dvě mouchy jednou ranou. Váš límeček bude hezky rovný a vaše tričko bude zářit čistotou.

Jak si poradit s pokrouceným límečkem na tričku? Dejte jej do čistírny.

Dalším způsobem, jak můžete narovnat zkroucený límeček, je takzvaný snapcollar. Snapcollar je vynález, který používá tlak a vlhkost k tomu, aby přitlačil zkroucený límeček tak, jak byl původně. A nepotřebujete k tomu ani žehličku, ani speciální chemikálie.

Zatímco čistírna se nejlépe postará o košile s dlouhým či krátkým rukávem, snapcollar je vhodný i pro trička s límečkem a podobně. Ani tato metoda se nevyhne drobnému utracení peněz, ale je to dobrá investice. Navíc se dá sehnat na mnoha e-shopech a není vůbec drahý. A můžete jej použít, kolikrát chcete, jelikož není jednorázový.

Jak se vyhnout zkrouceným límečkům

Pokud nechcete utrácet za čistírnu či speciální vynálezy na opravu vašeho límečku, zde jsou rady, jak tomu předejít. Zaprvé je důležité, abyste se nesnažili límeček zachránit ručně. Asi to všichni znáte, připravujete se na schůzku, jste oblečeni a připraveni, naposledy pohlédnete do zrcadla a všimnete si, že máte pokroucený límeček.

Když se to však budete snažit napravit rukou, je to kontraproduktivní a límeček se vám zkrabatí ještě více. Zadruhé je důležité, abyste nechali tričko s límečkem volně uschnout, a následně pořádně vyžehlili. Když si necháte mokré tričko s límečkem v koupelně a dáte si horkou sprchu, váš problém to jen zhorší.

Zdroje: www.vileda.cz, www.tchiboblog.cz