7 způsobů, jak očistit domov od negativní energie: Skvělý je na to bobkový list

Všechno kolem nás má nějakou energii. Jakmile se však nahromadí energie negativní, prostě nás to srazí na kolena a prožíváme nepříliš dobré emoce a situace. Pomoc je snadná, existují způsoby, jak vyčistíte svůj domov od veškeré negativity.

Kdy se negativní energie může nejvíce nahromadit? Pokud jste nemocní, po rozchodu nebo nějaké ztrátě, po hádce s partnerem nebo blízkým člověkem, během jakékoli životní změny či pokud se najednou cítíte zaseknutí a uvízlí a nevíte, kam dál. Máme pro vás návod, jak negativní energii dostat ze svého okolí.

Řekněte to nahlas

Než cokoli uděláte, vyslovte nahlas svůj záměr, to co chcete, aby se stalo. Začněte: “Chci vyčistit svůj domov od negativní energie…. “ Dokončete větu, jak chcete. Třeba proč to chcete udělat, nebo čí negativní energie vás tíží.

Umístěte krystaly

Krystaly jsou dary ze země, které v sobě nesou různé blahodárné vibrační vlastnosti a pozitivní energii. Za dveře nebo kolem svého domova umístěte dva hlavní kameny, které vás pomohou očistit a ochránit - černý turmalín a hematit.

Černý turmalín byste měli mít někde blízko vchodových dveří. Zdroj: Profimedia

Vydávejte zvuky

Rozbít negativní energii pomůže i hluk či nějaký výrazný zvuk. Gong, zatleskání, zvonkohra, bubínek, chrastítko… Zvukový rituál začněte u vchodových dveří a pohybujte se po směru hodinových ručiček vnitřním obvodem vašeho domova. U toho vydávejte zvuky, hrajte na nějaký nástroj, a to směrem ke stěnám, dokud neuděláte celou smyčku.

Spalte bylinky

Vykuřování nebo pálení sušených vonných bylinek patří po k očistným rituálům už od nepaměti. Existuje spoustu bylinek, které můžete spálit pro jejich očistný kouř, mezi ně patří třeba cedr, šalvěj, rozmarýn nebo bobkový list. Dejte sušenou bylinku do ohnivzdorné nádoby a zapalte, dokud neuvidíte plamen. Poté ho sfoukněte. Oranžové uhlíky budou hořet i nadále, jen je musíte dostatečně rozdmýchat. Kouř by se měl dostat do všech štěrbin každé místnosti.

Bylinkami vykuřte celý domov. Zdroj: Profimedia

Očista solí

Sůl se používá na dezinfekci všeho možného, očistí tedy i od negativní energie. Rozpusťte sůl ve vodě a rozprašovačem ji naneste do každé místnosti. Mořskou sůl (tenkou číru) nasypte před vchod do domu či bytu nebo po obvodu vašeho pozemku. Před vytíráním nebo otíráním povrchu rozpusťte ve vodě hrst soli. Používejte také himalájské solné lampy.

Citronová vůně

Také svěží vůně citronu má očistné účinky. Je přirozeně povznášející a povzbuzující. Používejte skutečný citron, ne chemické náhražky. Můžete třeba spařit citronovou kůru, pára pak provoní váš domov. Naplňte misky čerstvými plátky citronu a nechte celý den na stole. Do aroma lampy nakapejte pár kapek citronového esenciálního oleje.

Citron je povznášející. Zdroj: Profimedia

Voňavé rostliny

Kvetoucí rostliny nebo bylinky umějí přitáhnout do prostoru pozitivní vibrace, patří mezi ně levandule, šalvěj, ale také kadidlové esenciální oleje. Pomáhají i lilie či aloe vera.

