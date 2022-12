Jak nejlépe odpočívat podle horoskopu: Každé znamení to má jinak. Je to důležité

Život je hektický, najít si čas na odpočinek je nutnost, kterou bychom neměli zapomínat. Ale v závislosti na typu vaší osobnosti a vašem denním rozvrhu může být náročné najít si chvilku na relax. Vzhledem k tomu, že každý z nás se vyrovnává se stresem různými způsoby, což je do jisté míry ovlivněno hvězdami, astrologie dokáže doporučit pro každé znamení ten nejlepší způsob odpočinku. Jak nejlépe dobije energii právě vaše znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Je známo, že jste přirozenými vůdci a jste obvykle aktivní v každém aspektu života. I když může být těžké odpočinout si od nabitého programu, je důležité dopřát své mysli trochu odpočinku. Nejlepší je tedy nasměrovat svůj stres do intenzivní fyzické aktivity, jako je jóga, turistika, pilates nebo cokoli, co zapojí vaše tělo a soustředí vaši mysl.

Býk (21.4. - 21.5.)

Milujete pohodlí, a i když se nebojíte tvrdé práce, pravidelné večery o samotě k dobití energie jsou pro váš úspěch nezbytné. Pro společenská setkání preferujete útulnou pohovku, jen tak se uklidníte. Pro ten správný odpočinek potřebujete i skvělé jídlo, dobré víno či pivo a oblíbený film.

Býk musí mít pohovku. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Jako společenský motýl zvěrokruhu máte jen zřídka chvíli prostoje. Mezi vycházkami s přáteli, hodinami v práci a trávením času s rodinou málokdy najdete čas na odpočinek. Problém je, že nevíte, jak vypnout mozek a prostě relaxovat. Nejlepší způsob, jak ukončit práci, je nasměrovat svou energii do činností, které vás odvedou od vašich problémů. Zkuste pozvat přátele na večer a zahrát si nějaké deskové hry, abyste si odpočinuli.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou přirozenými živiteli a jako takoví jste známí tím, že se vždy staráte o ostatní dříve než o sebe. Zůstat doma a pečovat o sebe je ten nejlepší způsob, jak si odpočinout. Napusťte si bublinkovou koupel, poslouchejte hudbu a uvařte si lahodné jídlo.



Rak potřebuje koupel a hudbu. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Jako Lvi jste energičtí jedinci, kteří se rádi baví a máte velké sebevědomí, navíc je těžké vás vytrhnout z centra pozornosti. Míváte extrémně kreativní mysl, která se jen těžko uklidňuje. Rádi předstíráte, že vás věci nestresují, ale opak je pravdou. Z těchto důvodů je pro vás nesmírně obtížné se někdy úplně uvolnit. Nejlepší způsob, jak se odreagovat, je dopřát si kreativní hodinku o samotě, zkuste malování, háčkování, práci se dřevem nebo jakoukoli jinou ruční kreativní práci.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou perfekcionisté zvěrokruhu, takže stres vám není cizí. Vaše pozornost věnovaná detailům je bezkonkurenční a posouvá vás vpřed v každé oblasti života. Je však pro vás těžké čas od času vypnout mozek. Neustále přemýšlíte nad tím, co všechno musíte v práci, ve škole nebo ve svém životním plánu stihnout. Dejte svému mozku pauzu, začtěte se do zajímavé a napínavé knihy, věnujte se zahradničení.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Jako Váhy se velmi zajímáte o životní rovnováhu. Trávíte spoustu svého času a energie snahou vytvořit harmonii mezi ostatními lidmi. Vynasnažíte se pomoci ostatním zbavit se stresu tím, že na sebe vezmete co nejvíce. Protože se však chcete zalíbit všem, často se dostanete do pasti. Když se tedy váš život začne vymykat kontrole, nejlepší, co můžete udělat, je dopřát si své oblíbené zájmy. Zamiřte do muzea, jděte do kina nebo na rande, které bude fungovat jako kouzlo pro vyléčení vašeho stresu.



Váhy by měly randit v muzeu. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Jste ambiciózní a zapálení pro dosažení svého plného potenciálu. Jako takoví často pracujete tvrdě od rána do noci. Musíte se uvolnit, a ten nejlepší způsob je nechat se hýčkat. Rezervujte si odpoledne v denních lázních nebo si naplánujte uvolňující masáž.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec, jste známí svými postoji, které jdou s proudem. Často se přizpůsobíte a zvládáte nové situace, ale můžete být často vystaveni velkému stresu. Jako poutník zvěrokruhu začnete pociťovat úzkost, pokud nemáte svou svobodu. Zkuste změnit prostředí, ve kterém se nacházíte, rezervací pobytu nebo prodlouženého víkendu. Budete překvapeni, jak vám změna prostředí pomůže.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorozi, vy jste přemožiteli zvěrokruhu a máte rád několik projektů, se kterými může žonglovat najednou. Jste známí tím, že jste velmi pracovití a je pro vás těžké se odpojit. Často si toho berete příliš mnoho, aniž byste si to uvědomovali, což vás rychle vystresuje. Máte tendenci být vždy online, což je důvod, proč byste si měli vyzkoušet občasný technologický detox, abyste se zbavili stresu. Odpojte se od všeho a užijte si odpoledne procházkou po okolí, v lese nebo horskou túrou.



Kozorozi by měli vypnout počítač a odjet do hor. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Jste rebely zvěrokruhu. Ať už bojujete proti status quo nebo bojujete za své bližní, svůj zen najdete, když pomáháte druhým. Trávíte však tolik času snahou vyřešit problémy všech, že zapomínáte na své vlastní blaho. Zkuste se zbavit stresu ze života tím, že uděláte něco spontánního, jako je návštěva koncertu nebo nové restaurace. Změna rutiny poskytne vaší aktivní mysli tolik potřebný reset.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Jste známí svým nenuceným přístupem. Někteří lidé si mohou myslet, že to znamená, že se nemusíte stresovat, ale není to tak. Máte citlivou duši a často absorbujete tíhu okolního světa. Když se věci stanou příliš chaotickými, jste pověstní tím, že odcházíte do vlastní říše snů. Jako lék na stres zkuste vzít svou oblíbenou knihu a napusťte si horkou koupel. Zapalte svíčky, zapněte svůj oblíbený seznam skladeb a dopřejte si pro sebe to nejlepší.



