Jak odstranit škrábance z auta? Jde to! Ale záleží na tom, jak jsou hluboké i jak zruční a opatrní dokážete být při jejich opravě. Podívejte se, co radí zkušení.

Jak na škrábance? Koukněte pod ruce profíkovi

Víte, že škrábance na laku můžete skutečně spravit vlastními silami? Často totiž nejde o vryp, který by vytvořil rýhu v barvě, ale je to jen škrábanec na laku, respektive čiré vrstvě, která barvu chrání. Tato čirá vrstva je poměrně silná a její narušení skutečně vypadá jako hluboká rána, která sedřela i barvu, ale často to tak není.

Na toto video se rozhodně podívejte. Nejen, že vám Chris ukáže, jakým způsobem se škrábanců zbaví. V tomto příspěvku z YouTube kanálu ChrisFix se také dozvíte, jaké škrábance lze odstranit, podle toho, která vrstva laku je sedřená. Oprava škrábanců pak bude dávat větší smysl. Navíc koukat pod ruce někomu, kdo to umí, se vždycky hodí!

Zdroj: Youtube

Jemné škrábance zvládnete opravit i vy!

Jak jste mohli vidět, není škrábanec jako škrábanec a čím mělčí je, tím snazší je samozřejmě jeho oprava. Velejemné škrábance dokonce dokáže „vyzmizíkovat“ i pasta na zuby. Je ovšem jasné, že škrábanec nikam nezmizí, jen není vidět.

Zaretušovat můžete podobně jemné poškrabání laku také různými tužkami, které obsahují rychletvrdnoucí látku. Ta jizvičku v laku vyplní, zatuhne a v místě škrábance se obnoví průsvitnost, lesk a také viditelně i prakticky škrábanec zmizí.

V příspěvku jste také mohli vidět použití brusné pasty. I když jde o účinný přípravek, k práci s ním je již nutná určitá zručnost. Bohužel, brusnou pastou lze také napáchat škody na laku. Nebojte se brusné pasty, ale buďte velmi opatrní.

Jemné poškrabání a zmatnění laku můžete také rozleštit speciální pastou, kterou jste mohli vidět i v příspěvku. Je to poměrně snadné, ale chce to trpělivost, jemnost i know-how zkušeného všeuměla jako je autor videa.

close info M.Gunsyah / Shutterstock zoom_in Multifunkční sprej WD-40 vám může pomoci odstranit barevné škrábance vzniklé otěrem jiného vozidla.

Při opravách barvy dejte pozor na správný pigment

Co se týče hlubších rýh, které skutečně odstraní i barvu, pak je třeba pořídit prostředek, který je schopen nahradit i chybějící pigment. Tyto speciální pomůcky mohou být ve formě voskovky nebo fixy. Použití může být různé, nicméně často jde o vyplnění rýhy pigmentem, odstranění případných zbytků pigmentu z okolí a přeleštění. Na odstínu těchto pigmentů velmi záleží. Pokud vyberete špatný, výsledky nebudou kdovíjaké.

Také WD-40 čili multifunkční prostředek, který se hodí mít v každé garáži a dílně, vám může pomoci se škrábanci, a to především pokud na vašem autě zůstanou barevné stopy po laku například cizího vozidla. Takové otření sice nemusí způsobit hlubokou oděrku, ale místo je dobře patrné díky ulpění cizí barvy. Právě WD-40 může pomoci cizí pigment odstranit a následně je nutné použít brusnou pastu nebo leštěnku, podle stavu laku pod pigmentem.

Zdroje: ceskykutil.cz, mechanswers.com