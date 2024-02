Jak opravit gauč poškrábaný od kočky? Snadno. Podívejte se na pár tipů, o které se podělili majitelé malých tygrů. I jejich kočky si oblíbily gauč víc než škrabadlo a zle to dopadlo. Díra se však dá napravit a to docela elegantně.

Milované kočky s ostrými drápky mohou představovat pro váš gauč nebo křeslo pohromu, kterou mohou odvrátit jen škrabadla. Bohužel některé malé huňaté šelmy považují za mnohem zajímavější čalounění, ať už mají co škrábat nebo ne. Jak se s jejich řáděním vypořádat? Novou sedačku opravdu kupovat nemusíte a ani není nutné, abyste oplývali šikovnýma zlatýma českýma ručičkama. Některé opravy jsou opravdu snadné a zvládne je každý!

V případě vytažených nitek je možné použít feltovací jehly. Je to velmi snadné a feltovacími jehlami stačí jen píchat přes vytažená očka do gauče. Podívejte se, jak to vypadá v praxi v tomto příspěvku.

Nákup materiálu: Feltovací jehly, záplaty či nášivky

Co se týče feltovacích jehel, ty koupíte v galanterii případně ve výtvarných potřebách pro umělce. Jsou levné a práce s nimi je velmi jednoduchá. Pamatujte ale, že tenké zahnuté jehličky s miniaturním háčkem na konci jsou extrémně křehké, zlomit takovou jehlu je velmi snadné. Píchejte proto kolmo a jen do měkkého materiálu, pokud narazíte na konstrukci křesla nebo sedačky jehlu okamžitě zlomíte a ta je pak nepoužitelná.

Mezi další snadné způsoby, jak se poprat s poškrábanou či docela roztrženou sedačkou je použití nažehlovací výšivky či jiné velké aplikace. Ano, vaše sedačka už nebude jako nová, ale podle kvality aplikace dostane nový styl i šmrnc. Aplikace nejsou vždy nejvhodnějším řešením, nicméně patří k těm nejrychlejším s velmi dobrým výsledkem a perfektním zakrytím poškozeného čalounění vás jistě okouzlí.

Výšivky a aplikace koupíte v galanterii a rozhodně se vyplatí také zapátrat online. Můžete použít také termofolie s barevnými tisky nebo jiné záplaty, například na kolena, které jsou běžně k dostání.

Jak záplatovat gauč rozškrábaný kočkou?

Před aplikací takové záplaty, ať už je z čehokoli, vyspravte gauč jak nejlépe je to možné. Rychle si s takovou prací poradíte s lepidlem na textil. Pokud část molitanu nebo jiné výplně chybí, snažte se ji nahradit, aby byl povrch hladký a přibližně stejný jako u nového kusu nábytku. Pokud doma molitan nemáte, pomůže vám kousek nové houbičky na mytí nádobí, někdo má doma schované také například ramenní vycpávky do šatů a podobně, které také obsahují tvarovaný molitan. V případě potřeby za novým materiálem vyrazte opět do galanterie.

Přesvědčte se, že lepidlo zcela zaschlo, odstraňte případné nitky nebo plandající kousky čalounění a vrhněte se na aplikaci záplaty. Většina moderních záplat je nažehlovací, ale na to nespoléhejte. Problém je především v tom, že nažehlovací záplaty lze zažehlovat z rubové strany trička, což ve vašem případě neplatí.

O aplikaci žehličkou se můžete jistě pokusit, ale dejte si pozor na teplotu žehličky a ideálně použijte například pečicí papír, aby nedošlo k přímému kontaktu choulostivé záplaty se žehličkou. Pokud nažehlujete například riflovou záplatu, rozhodně se nemusíte teploty obávat, ale nutné je chránit okolní čalounění, které může být syntetické nebo směsí obsahující polyester. Pokud tápete, vyzkoušejte přežehlit čalounění někde zespod křesla, kde by vás případná spálenina netrápila. Záplatu můžete také nalepit lepidlem na textil, případně v krajích přišít ručně.

Pokud chcete, aby byla záplata pokud možno neviditelná a hledáte přesně tentýž materiál, ale u prodejce nebo výrobce byste nepochodili, můžete zkusit použít jednak potah polštářků, které se někdy prodávají ve stejném designu nebo části potahu z matrací. Vespod je často dost materiálu navíc, který jinak není vidět, vy jej můžete jednoduše vyjmout, nahradit a vzniklou záplatu použít v místě, kde je potřeba. Pokud si dáte pořádně záležet na vyspravení obou vzniklých děr, tento barbarský počin vám bude jistě odpuštěn.

close info bonchan zoom_in Látání se nehodí jen na opravu ponožek, ale jakékoli látky či svetru. I gauč může mít krásně pestré nebo naopak nenápadné a do barvy zalátané díry.

Oprava čalounění pro ty talentovanější z nás

Pro šikovnější a tvořivé jsou tu však další metody, jak vyspravit textilní čalounění. Použijte stejné techniky oprav děr jako u oblečení. Látání, ozdobné stehy, japonská technika sashiko i háčkované záplaty se hodí a záleží jen na vás, jakým stylem či barvami se rozhodněte problém vyřešit.

To je všechno pěkné, ale co když je vaše sedačka kožená? Jemné škrábance vyspravíte jako v případě prasklinek na kůži speciálním čirým nebo barevným balzámem. Na hlubší škrábance v kůži se budete muset vyzbrojit sadou na opravu kůže a vinylu. Tyto sady koupíte nejen u prodejců nábytku, ale také obchodech s výbavou automobilů. I v autech je totiž často kůže na sedadlech nebo volantu, kterou je nutné někdy spravit. Teoreticky můžete lepit i záplaty na kůži, ale ujistěte se, že máte správné lepidlo.

