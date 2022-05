Jak snadno a rychle opravit kapající kohoutek a ušetřit za instalatéra

Máte problém s pákovou baterií? A víte, že možná dokážete kohoutek opravit svépomocí? Pákové baterie jsou jistě odlišné, ale abyste opravili její špatnou otočnost nebo protékání vody, stačí vyměnit součástku kohoutku. Povíme vám, jak na to.

Zdroje: www.idnes.cz, www.bydleni.cz

Oprava kohoutku není jen tak

Výměna baterie rozhodně není nic levného, a pokud si nevíte rady, pak bude třeba najít instalatéra a domluvit si jeho návštěvu. Prostě a jednoduše, kdyby to tak šlo všechno zvládnout svépomocí, bylo by to jistě ideální řešení. A proč vlastně chcete baterii vyměnit? Kape váš kohoutek nebo je jen těžké pootočit pákou na některou stranu? V pákových bateriích stačí často vyměnit vnitřní součástku, tzv. kartuš, která často stojí za zmíněnými problémy.

Kartuš zvládnete vyměnit i vy! Vyzkoušejte to. Než se však vrhnete na nákup kartuše a výměnu, pamatujte, že některé pákové baterie mají až pětiletou záruční dobu. Zjistěte napřed, zda není možné nechat opravit kohoutek zdarma v záruce.

Kartuš pákové baterie. Zdroj: Konovalov Yevhenii / Shutterstock

Zkuste opravit kohoutek svépomocí