Chytré triky, jak snadno opravit odštípnutý smalt z vany nebo sprcháče

Smaltované výrobky zažívají návrat na scénu. Ne ve velkém jako když nebylo možné pořídit vany či nádobí z jiných materiálů, nicméně smalt je zpět! Ať už vlastníte nové nebo staré smaltované kousky, jistě víte, že poškození smaltu a odštípnutí je trvalé a problematické, často také rezavějící. Dá se i smalt opravit?

Zdroje: www.nasdum.eu, www.ceskestavby.cz

I smalt je možné opravit

Může se zdát, že světem vládne plast, ale i smaltované vany a sprchové kouty se stále vyrábějí, stejně tak jako se opět objevují hrnky a nádobí s krásným modrým okrajem, jaký mívaly naše babičky. Smalt může být moderně zpracovaný nebo s nádechem nostalgie ve tvarech i barvách, které si pamatujeme z dětství, ale ať už je jakýkoli, může utrpět poškození odštípnutím. Nic nezamrzí tak, jako poškozený kvalitní výrobek. Naštěstí i smalt jde opravit. Jak?

Jak opravit smaltované povrchy

Hobby markety a obchody pro kutily už dnes mají v sortimentu tmely i celé sady na opravu poškozeného smaltu. Můžete si proto svépomocí opravit vaničky a vany, ale také všechno, co se léty oprýskalo, a přece byste rádi smaltované dál používali. Na výběr budete mít epoxidové a polyuretanové tmely na opravu smaltu, z nich ty druhé jsou považovány za kvalitnější, odolnější a celkově s lepšími vlastnostmi. Jak vypadá oprava smaltu?

Víte, že i smalt můžete opravit svépomocí? Opravte vanu nebo sprchový kout i hrnky a mísy. Zdroj: Profimedia

Smalt opravíte jednoduše

Jak už to tak bývá, opravovaný smalt je nutné dobře vyčistit a nechat oschnout. Nesmí být mastný, mokrý, ale ani zaprášený nebo jinak znečištěný. Uštípnuté místo a jeho nejbližší okolí očistěte a jemně obruste smirkovým papírem. Jednak se tím zbavíte nečistot v konkrétním místě, ale také zajistíte nepatrné odření, díky němuž tmel k povrchu lépe přilne. Po obroušení místo očistěte od prachu, omyjte čistou vodou a nechejte opět zcela uschnout.

Nanášení tmelu není nijak náročné a zvládnete jej za pomocí štětečku nebo špejlky. Dejte si pozor, aby nebyl smaltovaný povrch příliš horký, to by mohlo vést k horšímu spojení. Vrstva my měla být jen velmi tenká a po nanesení vyžaduje minimálně 24 hodin na tvrdnutí. Rozhodně se nesnažte tvrdnutí urychlit. Oprava je sice velmi jednoduchá, ale na dostatečnou pevnost opravované části si musíte počkat.