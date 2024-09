Zlobí vás rozviklané židle, ale je vám líto zbavit se jich, protože je to pořád kus kvalitního dřeva, který může posloužit? Naučte se opravovat vypadnuté nohy židlí tak, aby perfektně držely ještě spoustu let.

Jak opravit starou židli?

I když není židle jako židle, lépe ji lze opravit lepidlem nežli hřebíky a šroubky. Nicméně i k takovým pomocníkům se zoufalí šikulové často obracejí. Jak to udělat i bez nich? Naučte se jednoduchou techniku, která vám dovolí opravit židli nejen dobře, ale hlavně jen z pomoci klínku a lepidla.

Na jednoduchou renovaci obyčejné židle se můžete podívat také v tomto kratičkém příspěvku, kde však autorka bohužel tuto techniku nepoužívá. Nicméně přiučit se a inspirovat můžete jistě i v tomto příspěvku z YouTube kanálu Recepty Prima nápadů.

Zdroj: Youtube

Rozviklanou židli opravte pomocí klínku

V čem spočívá kouzlo klínku? Dobře použitelný je například v okamžiku, když se kýve jedna noha, nebo možná i vypadla. I do jiných kulatých či hranatých spojů na židli se může hodit. Rozviklat je možné i spojovací prvky mezi nohama židle nebo v opěradle zad. Tam, kde nejsou použité šrouby a hřebíky, používejte výhradně klíh nebo speciální lepidla.

Nožku nařízněte uprostřed v místě, které by mělo být schované uvnitř židle. Čili je to ta strana, která je opracovaná, aby perfektně pasovala do dírky v druhé části židle. Do tohoto zářezu pak vložte klínek, který nožku v místě jen velmi mírně roztáhne.

Dá to přeci rozum. Kdyby byla tato část jen o malý kousek větší, pevně by držela zaražená v k tomu určeném otvoru a nemohla by vypadnout. Kýváním se však patrně jedna nebo druhá část opotřebovala, a tak je potřeba materiál nyní doplnit.

Když pak nožku s klínkem mírně pomažete lepidlem a vtlačíte do dírky, bude tato část nožky jen maličko širší a už nebude možné snadno s ní kývat nebo ji znova rozviklat.

close info Profimedia zoom_in U nožek, které nesvírají se sedátkem pravý úhel, nezapomeňte otočit nožku na správnou stranu, aby pasovala do otvoru i dobře stála.

Neobejdete se bez pořádného lepidla

Samozřejmě ne všechny opravy lze udělat tímto způsobem, nicméně vložení klínku je velmi praktické a šikovné řešení, na které nebude třeba množství speciálních nástrojů a pomůcek. Zásadní je použití kvalitního lepidla na dřevo a nezapomeňte si také přečíst návod. I lepidla se totiž mohou od sebe významně lišit způsobem použití.

Nemáte klínek ani pořádné nářadí? Vložte do dírky párátko a nožku potřenou lepidlem vtlačte vedle párátka. I drobné párátko vyplní otvor společně s nohou natolik, že bude významně těžší s nohou opět viklat. Není to perfektní ani elegantní řešení, ale rozhodně může pomoci.

