Jak opravit zip? Bleskově a do 20 Kč. Zvládne to i nešika

Umíte si poradit s rozbitým zipem? Máte v okolí skvělou opravnu oděvů? Nebo se i z místa vašeho bydliště podobné služby už dávno vytratily? Naučte se vyměnit jezdec u zipu jako profík. Jde to rychle a výměna skoro nic nestojí.

Zdroje: www.coopclub.cz, reknijak.cz

Oprava zipu není veliký problém

Nejste šikovná švadlenka a k ručním pracím nemáte vůbec žádný vztah? Nevadí, tu nejjednodušší opravu zipu zvládnete za chviličku i vy. Ono totiž velmi záleží na tom, jaký problém se zipem máte. Nejčastějším problémem zipu však bývá jezdec, tedy kovová, ale někdy i plastová část zipu, která se pohybuje nahoru a dolu a obě ozubené strany v ní krásně zapadnou jedna do druhé. Jak se poprat s výměnou jezdce? Je to nesmírně jednoduché.

Chcete-li vidět na vlastní oči, jak rychlá je taková výměna. Podívejte se na toto kratičké video, kde vám autorka názorně ukáže výměnu jezdce na zipu.

Výměna jezdce zipu

Než se vrhnete na výměnu jezdce, pamatujte, že zipy jsou různých velikostí. Různí výrobci používají odlišná označení, takže pro laika může být označení matoucí, ale prodejci v galanterii, kde se potřeby k šití prodávají, podle jezdce, ale i podle zipu pozná, kterou velikost potřebujete.

Náhradní jezdec skutečně stojí okolo dvaceti korun, můžete si vybrat barvu a někdy i provedení.

Naučte se vyměnit jezdec zipu. Zdroj: Profimedia

Rychlá první pomoc, když jezdec nefunguje

Pokud ale nemáte možnost výměny jezdce a zip se nezavírá, pak si můžete zkusit pomoci jen kleštěmi. Je to řešení rychlé, ale často jen dočasné, protože materiál jezdce už je nejspíš horší a znovu povolí.

Rozjiždějící se zip u kalhot můžete spravit výměnou jezdce, ale v tomto případě se častěji mění celý zip. Zdroj: Profimedia

Každá strana zipu vstupuje do jezdce a uvnitř pak do sebe zoubky zapadnout. Pokud se tak ale neděje, patrně je jezdec víc rozevřený než by měl být, aby dobře vedl zip. Kleštičkami nebo kombinačkami zkuste mírně uzavřít strany jezdce zmáčknutím postupně z obou stran jezdce, ne přes, ale vedle taháčku.

Výměna jezdce nebo přimáčknutí jeho stran je vetšinou možné a jednoduché u velkých kusů oblečení, jako jsou mikiny, svetry, bundy a podobně. Výměna jezdce také pomůže při samovolném rozevírání zipu, pokud jsou však vylomené zoubky budete muset celý zip vyměnit, nicméně ani to není tak náročné, jak by se mohlo na první pohled zdát.