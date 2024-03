Určitě jste se s tím už mockrát setkali, a pokud si záměrně nekupujete vína na šroubovací uzávěr, jistě se vám to opět stane zas. Když není vývrtka, dostat se k vínu přes korkovou zátku není snadné. Ba co víc, je to až vyčerpávající a často se stává, že si nedopatřením víno znehodnotíme.

Jak si poradit se zátkou i bez vývrtky?

Není nic otravnějšího, než zápas se zátkou v lahvi dobrého vína. Výrobci vín už dnes často sahají po uzávěru na závit, který lze překonat mnohem snáz, ale i korkové či gumové špunty se stále používají. Jak se jich ale zbavit bez toho, abychom si znepříjemnili posezení u vína?

Jak otevřít víno bez vývrtky vám poradí autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu Pan Pomocník.

Jak otevřít víno bez vývrtky?

Jakými triky se můžete dostat k lákavému obsahu lahve? Záleží na tom, co máte po ruce. Tím nejzazším řešením je špunt rozřezat nožem a po částech vytáhnout ven, ale často se to neobejde bez kousků zátky spadlé do láhve a nalévat víno do skleničky přes sítko se zdá být až příliš barbarské řešení.

Co tedy použít? Vařečkou můžete celý špunt vtlačit dovnitř. Také to není snadné, ale alespoň se zátka nerozdrolí do nápoje.

Zkusit vytáhnout špunt můžete také jako ve videopříspěvku. Šroubek zavrtejte do zátky dostatečně hluboko, aby jej nebylo možné vytrhnout a vidličkou nebo kleštěmi zkuste zátku po kouscích vytahovat ven. Trik je to funkční, ale existuje ještě spousta dalších fíglů, které můžete vyzkoušet.

Třeba máte po ruce pumpičku na balón! Jste někde venku, vývrtka nikde, ale pumpička s jehlou by byla po ruce? Protlačte jehlu přes špunt a několikerým zapumpováním přifoukněte do lahve trochu vzduchu. Tím se také zátka začne vytlačovat ven a vy ji za chvilku snadno vytáhnete.

Pomoci vám může také teplo, respektive nahřátí hrdla lahve zapalovačem. Dělejte to opatrně, aby vám lahve nepraskla. Nahřejte místo těsně pod korkem přes skleněné hrdlo. Zátka by měla sama o něco povylézt ven.

close info sama_ja / Shutterstock zoom_in Jde to i bez vývrtky. Umíte otevřít lahev vína jinak?

Víno otevře i trik s botou

Zátku by mělo být možné také vyklepnout tlakem. Údery do dna se špunt začne pomalu vysouvat, až bude možné chytit jej pevně a vytáhnout. To lze provést dvěma způsoby.

V prvním případě položte láhev na stůl, levou rukou ji pevně držte a do pravé vezměte botu. Její podrážkou tlučte do dna láhve. Vhodné jsou údery, které dopadají na plochu celého dna. Začněte raději pomalu, aby vám špunt nevylétl celý ven.

Můžete také zkusit vsunout láhev dnem dolů do vyšší boty nebo holínky a tlouct podrážkou boty o podlahu. I v tomto případě se snažíte vyvinout tlak na celou plochu dna, čímž špunt trošku poskočí a začne se uvolňovat.

