Některé barvy léčí a jiné škodí zdraví i psychice. Máte kolem sebe ty správné?

Vzhled a barvy našeho domova, oblíbeného oblečení nebo toho, co dítě namaluje na papír jsou odrazem, ale také důvodem našich pocitů a stavu psychiky. I když může být vnímání barev individuální a hraje zde roli i jistá osobní oblíbenost určitých barev a tonů či stylu, vliv barev na nás lze určitě také zobecnit.

Zdroje: www.celostnimedicina.cz, www.dama.cz

Jak na nás působí barvy?

Velká část populace je ovlivněna pokaždé, když ráno prší nebo je zataženo a rozhodně nás to nenakopne do začátku dne, tak jako slunný den. Stejné je to i s bavami. Teplé odstíny nás alespoň vyzuálně hřejí, studené uklidňují a navozují pocit chladu. Použijete-li barvy nevhodně, můžete si dost zkomplikovat učení, odpočinek, ale i to, jak se budete doma cítít.

Díky barvám vnímáme i sami sebe jinak, naše tělo propadá uklidnění a relaxaci, soustředí se a motivuje k učení, pociťuje chlad či horko. I když dokážeme sami odhadnout, jak na nás barvy působí, podívejte se, co říká o použití barev autor příspěvku z YouTube kanálu TopTrendingCZ:

S čím si barvy spojujeme a jak na nás působí?

Červená barva zvyšuje tep

Červená barva je často spojována s důležitostí, oslavami, energií, vášní a výkonem, ale také provokací. Může zvyšovat srdeční tep a krevní tlak, což také vede k pocitu nadšení, ale i k úzkosti či vyčerpání. Červená barva také může být spojována s hladem i upoutáním pozorností, což je důvod, proč ji najdeme v mnoha reklamách nebo jako výstražné červené světlo.

Červená barva způsobuje nadšení, ale je to zároveň výstraha Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Růžová je jemná a rozvíjející

Růžová je dnes spojována s ženskostí a něhou, nicméně je také teplá a aktivní. Nabitá elánem a akčností, je však i jemná, pozitivní a rozvíjející. Dříve byla přizuzována mužské povaze plné energie, zatímco snová blankytná byla dívčí.

Růžová na nás působí něžně Zdroj: Natali22206 / Shutterstock.com

Fialová podněcuje kreativitu

Fialová barva je spojována s luxusem, mystikou a kreativitou. Může mít uklidňující účinek a pomáhat s relaxací a meditací. Nezapomeňte, že fialová má množství velmi různých odstínů, a tak si můžete vybrat levandulovou i švestkovou, lila, purpurovou, šeříkovou či lilkovou.

Švestková, purpurová, levandulová či lila? Zdroj: Shutterstock.com / freya-photographer

Modrá zvyšuje koncentraci

Modrá barva je často spojována s klidem, důvěrou a stabilitou. Může mít relaxační účinek na tělo a mysl, což je důvod, proč se používá v mnoha interiérech a kancelářských prostorách. Modrá barva také může zvyšovat kreativitu a koncentraci. Působí chladně, čehož lze dobře využít například v ložnici, kde pocit chladu nevadí.

Poměnková nebo raději borůvková? Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zelená symbolizuje rovnováhu

Zelená barva je spojována s přírodou a patří jaru! Oči si při pohledu na zelenou odpočinou. Symbolizuje také rovnováhu a harmonii. Je uklidňující podobně jako pohled do zeleně, snižuje stres a zvižuje kreativitu a produktivitu. Také zelených je nepřeberné množství. Odpůrci limetkové, mohou sáhnout po lahvové nebo olivové.

Zelená je spjatá s přírodou, jarem i harmonií. Zdroj: Poetra.RH /Shutterstock

Žlutá je oprimistická

Žlutá barva je často spojována s radostí, energií a optimismem. Může zvyšovat chuť k jídlu a pozornost. Příliš mnoho žluté barvy však může vést k úzkosti a podrážděnosti, nicméně se má za to, že to je barva stimulující například při učení, je teplá a inspirující. Nezapomeňte, že žlutá nemusí být jen žloutkově sytá či citronová, ale také okrová.

Mezi krásné žluté patří i barva kurkumy nebo hořčice. Zdroj: Toey Toey / Shutterstock.com

Bílá je čistota a černá působí depresivně

Bílá barva je symbolem čistoty, nevinnosti a citlivosti. Bílá zvětšuje, ale působí chladně. Opakem je těžká černá, která se pojí také s plodností a plností, nicméně obecně je depresivní a působí až úzkostně. Záleží však na míře jejího opoužití. Je také stylová i moderní.