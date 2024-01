Máte doma spoustu značkovačů a zvýrazňovačů? Jsou už vyschlé a jejich barvy potřebují oživit? Naučte se jednoduchý trik, kterým fixy přivedete zpět k životu. Je to snadný a hlavně funkční fígl. Hodí se prostě všem.

Jak oživit staré fixy?

Kolikrát už jste kupovali sobě nebo dětem fixy a popisovače, abyste za pár týdnů zjistili, že někdo zapomněl značkovače uzavřít a teď jsou suché jako troud. Určitě jste jako malí fixy otevřeli, a tak víte, že za filcovým hrotem se skrývá průsvitná plastová trubička s obarvenými vlákny. Dokud jsou vlákna vlhká, barva prosakuje do hrotu a fixa píše.

Co tedy dělat s vyschlými fixy? Namočit? Ano, ale dejte si pozor. Záleží totiž na tom, na jaké bázi tyto popisovače jsou. Jak postupovat vám poradí v tomto kratičkém příspěvku z YouTube kanálu Guidecentral English.

Vylepšete fígl s fixami podle Myriam

Tento způsob oživení vyschlých popisovačů vylepšila také Myriam Sandlerová, která na účtu @mothercould ukázala, jak jednoduše každou fixu zvlášť namočit, ať už je nutný alkohol nebo voda. Myriam jednoduše nalila tekutinu do uzávěru popisovače, fixku do něj vrátila zpět a nechala den stát, aby se veškerý alkohol či voda do fixy přes filcový hrot vpily.

Jednoduché a praktické. Druhý den pouze otřela papírovou utěrkou okolí hrotu a bylo hotovo! Trik se stal rychle populárním a je jasné proč. Hodí se prostě všem!

Netrápí vás fixy, ale spíš polámané voskovky?

A co takové voskovky? Ty zase mají jinou slabinu. Jsou-li tenké, příliš snadno se lámou a malé dětské prsty drobné kousky ještě neudrží. Co s takovými zbytky voskovek? Mámy a učitelky si našly fígl i na problém s voskovkami. Jejich výhodou je totiž to, že je můžete snadno roztavit.

Na výrobu nových jednobarevných či duhových voskovek budete potřebovat od papíru očištěné zbytky polámaných voskovek a tvořítko na led nebo formičku na pečení vhodného tvaru. Dlouhé hranolky jsou do dětských rukou asi nejlepší, nicméně i kulaté voskovky, srdíčka nebo jiné tvary děti potěší a těm nejmenším je úplně jedno jaký mají tvar. Víc záleží na tom, aby byla dětská ruka schopná voskovku držet a nezlomit ji při usilovném čmárání na papír.

Kousky voskovek vyplňte silikonovou formu a vložte na několik minut do mikrovlnky. Doba zahřívání záleží nejen na tvaru, ale také na vaší mikrovlnce. Kontrolujte proto proces rozpouštění po krátkých časových úsecích. Po rozpuštění vytáhněte formu ven. Voskovky se nesnažte příliš rychle zchladit. Raději den počkejte, aby zatuhly docela skrz naskrz na studeném okenním parapetu nebo v lednici.

