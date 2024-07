Je to běžný problém, se kterým se setkává alespoň občas většina z nás. Zatímco v tubě ještě zbývá část řasenky, není již použitelná, protože vyschla. Ať už jste ji zapomněly zavřít, nebo došlo k problému z jiného důvodu, můžeme všechno ještě poměrně snadno napravit. Přinášíme vám pár tipů.

Bez řasenky se neobejdeme, a tak buď můžeme do nekonečna kupovat stále nové, nebo se naučíme využívat každou z nich až do konce, ovšem samozřejmě s ohledem na datum jejich doporučené spotřeby. Takže: jak na to, když místo hedvábně hladké řasenky na kartáčku ulpí schnoucí hrudky?

Některé chyby, jež ničí řasenku, ukazuje youtubové video od ELLE Czech:

Zdroj: Youtube

Bude stačit voda

Nejjednodušší možností, kterou zvládneme všichni, je použití teplé vody. Řasenku jednoduše pevně zavřeme a celou tubičku namočíme na pár minut do teplé, nikoliv ale vroucí vody. Je třeba připomenout, že nejde o řešení “na věčné časy” a řasenka může po několika dnech znovu začít tuhnout. Proto se můžeme soustředit také na jiné metody oživení této kosmetické nezbytnosti.

Vyberte správnou tekutinu

Další možností, jak znovu získat jemnou a tekutou řasenku, je její mírné naředění. Protože se ale jedná o přípravek, který si aplikujeme na obličej, a navíc do těsné blízkosti citlivých očí, nebudeme k tomu používat obyčejnou vodu, ale pro jistotu sáhneme po fyziologickém roztoku nebo v ideálním případě po očních kapkách.

Fyziologický roztok mívají doma hlavně ti z nás, kteří mají problémy s dýcháním, a proto potřebují častější inhalace. Oční kapky je možné pořídit v každé lékárně.

Léčivý gel na pokožku i pro řasenku

O blahodárných účincích gelu z rostliny aloe vera byly již popsány stohy papíru, a tak víme, že pokožce, ani té v okolí očí, určitě neublíží. Můžeme jej tedy bez problémů a bez obav použít právě na naředění vysychající řasenky.

Nejenže udrží její konzistenci v lepší kondici mnohem déle než ředidla čistě na bázi tekutin, ale navíc ještě bude prospívat řasám. Není to vynikající kombinace?

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Dávejte si dobrý pozor na kvalitu řasenky

Použijte kvalitní olej

Kromě vody a aloe můžeme k naředění řasenky použít také oleje, samozřejmě jen ty ryze přírodní a výživné. Proto bude správnou volbou například kokosový nebo olivový olej, s jejich pomocí získá řasenka navíc ještě silnější odolnost proti vodě, a tak je můžeme přidat i do takové, která ještě tak docela oživení nepotřebuje.

Jediné, na co si musíme v takovém případě dát pozor, je množství oleje, které do tubičky vpravíme. Stačí skutečně jen dvě nebo tři kapky.

Něco pro ty, kteří nosí kontaktní čočky

Pokud nosíte kontaktní čočky, pak máte doma jistě také roztok, který je udržuje při životě v době, kdy je nemáte v očích. A právě tato tekutina je jako dělaná také k naředění stárnoucí řasenky. Zkusíte některou z uvedených metod? Není to složité a určitě by byla škoda vyhodit třeba i poloplnou tubu.

Neničte si zbytečně řasenku

Abychom podobným problémům raději předešly, než abychom je následně musely řešit, bude lepší s řasenkou správně manipulovat. Jedním z nejhorších způsobů, jak můžeme nabírat barvu na kartáček, je “pumpování” uvnitř tuby.

Jediné, čeho tím dosáhneme, je zapracování bublinek vzduchu do hmoty barvy. Vzduch pak způsobuje rychlejší degradaci řasenky, stejně jako v případě, kdy ji špatně uzavřeme.

Zdroje: www.sugarpop.com, www.byrdie.com, www.healthline.com