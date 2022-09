Chcete sklízet vlastní houby? Pěstujte je z odřezků. Je to snadné

Víte, kde rostou žampiony? Za oblíbenými houbami nemusíte do lesa, ale můžete si vypěstovat doma vlastní. Naučte se, jak jim připravit ty nejlepší podmínky a těšte se na vlastní žapiony, hlívy či jiné druhy oblíbených hub.

Zdroje: prima-receptar.cz, adbz.cz

Houbám se může dařit i u vás doma

Snadné to je, ale určitě ne tak, že by to šlo samo. Jednoduše to rozhodně vypadá, ale k růstu potřebují houby konkrétní podmínky. To je jasné. Rozhodně nejsnadnější je pěstování hub z připraveného balíku naočkovaného konkrétním druhem. Takový balík si můžete koupit a pokusit se o pěstování hub třeba v chodbě nebo teplém sklepě. Nejčastěji se takovým způsobem pěstují žampiony, hlívy nebo houby šiitake čili houževnatec jedlý.

Zkušení pěstitelé doporučují začátečníkům především takto intenzivně pěstovat hlívy.

Pokud vás tento způsob zajímá, podívejte se třeba na toto krátké video, kde autor popisuje a ukazuje, jak může vypadat příprava takového pěstování. Není to však vždy stejné.

Pěstujte houby v pohodlí domova

Do pěstování hub doma se můžete pustit také vlastními silami, levněji a bez předem připraveného naočkovaného materiálu. K pěstování hub budete potřebovat nejen houby samotné, které se budete snažit množit, ale také substrát, slámu, papírový karton či drcený papír. Protože je vhodná vlhkost materiálu, dostatečné zapaření a poměrně vysoké až pokojové teploty, pěstování v igelitovém pytli se poměrně osvědčilo. Můžete ale použít třeba i kartonovou krabici nebo klasický koš na prádlo, který má po stranách otvory. Také je možné pěstovat houby v pytli vloženém do krabice či koše pro lepší manipulaci a udržení tvaru.

Vypěstujte si doma žampiony, hlívy nebo další druhy hub. Zdroj: Profimedia

Jak začít s pěstováním hub?

Do vybrané nádoby, pytle či krabice navrstvěte několik dní máčenou slámu, piliny či podestýlku z drceného kartonu. Tato vrstva by měla být dobře navlhčená, ale voda by neměla stékat ke dnu.

Následnou vrstvu připravte z nakrájených klobouků hub. Mohou to být i kupované žampiony či jiné houby, ze kterých odstraníte třeň a použijete pouze kloboučky. Kousky či plátky kloboučků by měly být asi jen půl centimetru široké. Pak pokračujte vrstvou podestýlky, kterou opět proložíte kousky hub.

Vypěstujte si hlívy v pytli se slámou či pilinami. Zdroj: Profimedia.cz

Vytvořte několik vrstev, až je nádoba plná, a přikryjte ji papírovým kartonem či nějakým provizorním víkem, pokud jste použili pytel, pak jej uzavřete. Takto připravenou mini pěstírnu hub udržujte uvnitř vlhkou, ale při teplotách mezi 19 a 25 stupni bez přístupu světla. Za zhruba deset až čtrnáct dní by se měl objevit bílý prorůstající povlak, takzvané mycelium.

V tomto okamžiku je třeba perforovat igelit, víko či karton, aby se k substrátu dostal vzduch a houby mohly začít prorůstat ven.

V domácích podmínkách se daří pěstování hlív i žampionů. Zdroj: Profimedia

Přišel čas také přemístit pěstební nádobu či krabici na místo, kde je jen mezi 14 až 18 °C. Prvních hub byste se měli dočkat už za týden až měsíc podle podmínek. Navíc pokud se vám bude dařit, můžete se těšit i na několik menších pozdějších sklizní.