Návod, jak poznat v obchodě pravý český česnek? Země původu může být matoucí

Česnek pěstovaný na českých polích, ale sazenice dovezené ze Španělska nebo Číny. To je běžná praxe. Není divu, že stroužky nemají ten „správný říz". Jak přímo v supermarketu nebo na trhu poznat pravý český česnek?

Ne každý má zahrádku nebo možnost vypěstovat si svůj vlastní česnek z pravých českých odrůd. Mezi ně patří například Anton, Benátčan, Dukát, Havran, Jovan, Lumír, Mirka, Stanik, Tristan, Unikát nebo Vekan. Proto nám nezbývá nic jiného, než si česnek sehnat v obchodě nebo na trhu. Zde bychom však měli být na pozoru. „Za český česnek se u nás až v devadesáti procentech prodává česnek ze Španělska, které je největším producentem česneku v EU,“ upozorňuje největší šlechtitel česneku v České republice Jan Kozák.

Česnek - statistiky

Podle českého statistického úřadu ročně každý Čech spotřebuje cca 0,8 kg česneku. Dobrou zprávou je, že dovoz česneku ze zahraničí klesá od roku 2017, kdy činil 7 188 tun. Loni se do republiky přivezlo jen 3 974 tun. Pomalu, ale jistě začínáme být soběstační.

Podle českého statistického úřadu ročně každý Čech spotřebuje cca 0,8 kg česneku. Zdroj: profimedia.cz

Český česnek

Proč vůbec dávat přednost českému česneku? Nejenže podporujete lokální ekonomiku, ale také ušetříte. Český česnek má pronikavou vůni a ostrou chuť. Do pokrmů ho tedy spotřebujete méně než toho dovozového, který je sice šťavnatý, ale slabý. Při průměrné ceně 100 korun za kilogram dovozového česneku, kterého ale do pokrmu spotřebujete cca třikrát více než českého, nakonec vyjde levněji ten o něco dražší, ale silný tuzemský stroužek.

Jak poznat český česnek

Pokud si chcete koupit pravý český česnek, v oddělení ovoce a zeleniny strávíte více času, než jste zvyklí. Palici si musíte totiž doslova osahat. Nejdříve ji zmáčkněte. Musí být pevná a nesmí se rozpadnout. Dovozový česnek v dlani lehce rozlomíte. Nemá totiž tolik vrstev slupek. Rozdíl je i v počtu stroužků. Tuzemský jich má pět až sedm, Španělský nebo Čínský jich má více. K palici zkuste také přivonět. Silné aroma by vás mělo lehce štípat do nosu. V posledním kroku zkontrolujte celkový vzhled. Čínské česneky jsou pečlivě opracovány a vypadají stejně. Španělské paličáky mají hodně volných slupek, fialovou kresbu, jsou velké a stonky mívají uprostřed díru.

Česnek můžete skladovat i v mrazáku. Zdroj: Ahanov Michael/Shutterstock.com

Jak česnek skladovat

Sehnali jste pravý tuzemský česnek? Nesnižujte jeho kvalitu špatným skladováním, byla by to škoda. Palice chraňte před přímým sluncem a vlhkem. Uložte je do papírové krabice a dejte nejlépe do spižírny. Jakmile česnek načnete, spotřebujte ho do deseti dnů. Do odhalených stroužků se totiž postupně dostává voda a mohou začít plesnivět. Sesychání naopak způsobují vysoké teploty, které vyhovují roztoči vlnovníku česnekovému. Ten saje vodu z povrchu stroužků. Jednotlivé kousky pak ztrácejí lesk, žloutnou a sesychají. Česnek také neskladujte v lednici. Začne rychle hnít, klíčit a promění se snadno v gumovou hmotu bez chuti a zápachu.

