Možná jste někdy o někom řekli, že je narcis. Toto slovo se často používá, když je člověk příliš zahleděn do sebe. Jak ale vypadá člověk, který má doopravdy narcistickou poruchu? Podívejte se.

Možná máte kolegu v práci, vašeho šéfa, kamarádku, někoho z rodiny, nebo kohokoliv jiného, o kom jste řekli, že je to učiněný narcis. Pravděpodobně jste tím mysleli, že je daná osoba hodně zahleděná do sebe, má velké ego, chová se k ostatním jako ke spodině a na prvním místě v žebříčku hodnot má pouze svou spokojenost a ostatní jsou mu jedno.

V něčem možná máte pravdu. Ale opravdová narcistická porucha vypadá trochu jinak. Podívejte se, jestli máte ve svém okolí opravdového narcistu.

Youtube video, jak vypadá člověk s narcistickou poruchou osobnosti, najdete na kanále Koulí podcast:

Jak poznat narcistu

První znak narcistické poruchy osobnosti jsou vysoké nároky a arogance. Člověk, který je narcista, má pocit, že je nadřazený ostatním, proto mu chybí základní empatie. Jakmile je někdo nemocný, potřebuje pomoc, nebo jen udělá chybu nebo dá najevo své pocity, narcista to považuje za slabost.

Tím si i oprávní to, že se bude danému člověku smát a bude jej ponižovat. Narcisté se dokážou ovládat pouze krátkodobě a dělají to především proto, aby od vás získali, co chtějí. Jejich nároky jsou veliké. Potřebují, aby je někdo neustále opěvoval, plnil jejich přání a naprosto se jim podřídil. Vaše štěstí je nezajímá.

close info Profimedia zoom_in Narcisté mají neovladatelnou potřebu ovládat lidi. Jak v práci, tak ve vztahu.

Další znak, jak dobře poznáte narcistu, je jejich chuť a touha po kontrole. Narcisti potřebují někoho nebo něco ovládat, aby měl jejich život smysl. Naprosto milují pocit, že mají nad někým moc. Proto si také vyhledávají práce, které jim nabídnou vysokou pozici, aby mohli ovládat lidi.

Bohužel se to děje i ve vztahu. Aby narcista docílil svého, jako první bude vypadat, že by pro vás udělal všechno na světě a ještě více. Ale sloužíte mu jen k emočnímu vykořisťování a pocitu moci. Ve vztahu pak začne být chladný, odřízne vám přístup k penězům, bude vám zakazovat chodit ven s přáteli a podobně. Zkrátka se stanete jeho majetkem.

Já jediný mám pravdu

Narcisté mají vždycky pravdu, i když ji nemají. Jejich arogance jim nedovolí si přiznat ani malinké zaškobrtnutí. Tento člověk si v žádném případě nedokáže připustit, že by v něčem pochybil. Nikdy se neomluví, a jakmile poukážete na jeho nevhodné chování, bude nekontrolovatelně zuřit.

Můžete proti němu mít jakkoliv dobrý argument, důkaz, že něco udělal špatně, ale on svou chybu za žádnou cenu nepřizná. Místo toho začne házet špínu na všechno kolem sebe, bude ohýbat pravidla a měnit hranice, jelikož on na to má nárok. Zkrátka všechno, kromě něj, je špatně. Tak co, znáte někoho takového? Já tedy určitě...

