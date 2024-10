Grafologie je nesmírně zajímavá věda, která umí číst i mezi řádky. Text psaný rukou či podpis totiž prozrazují i to, co bychom rádi skryli. Odborníci umí poznat chvástavého i nejistého člověka, narcistu i umělce.

Podpis a písmo prozradí i to, co nechcete

To, že písmo a náš podpis prozrazují mnohé, je dobře známá věc, ale protože to není znalost běžná, máme pocit, že jde o něco mystického. Samozřejmě, že osobnost nelze odhalit jen tak na první dobrou.

Třeba kopírujete celý život podpis jednoho z rodičů ještě z dob, kdy jste si podepisovali žákovskou! Nicméně odborníci na grafologii si všímají celé řady znaků písma, ze kterých pak vyvozují osobnost člověka. Tyto znaky jim ale jen napovídají, kdo se skrývá za textem nebo podpisem.

Pokud vás toto téma velmi zajímá nenechejte se odbýt krátkým článkem. Podívejte se na přednášku Mg. Věry Škultátyové. Tento videopříspěvek má sice hodinu a půl, ale rozhodně se dozvíte mnohé zajímavé informace, a to přímo od odbornice, která působí jako soudní znalkyně.

Zdroj: Youtube

Co se pozná z podpisu?

Pokud se odborníci zabývají analýzou písma a mají možnost vyžádat si text přímo u jeho tvůrce, nechají člověka napsat několik řádků a nesmí chybět ani podpis. Podpis je totiž originální značkou každé ho z nás.

Nejde nutně o jeho čitelnost, nepoznáte z něj, zda má pisatel košatou slovní zásobu nebo ne. Je tedy jednoznačně specifický a dá se z něj mnohé poznat. Pokud je to možné, ideální je srovnávání podpisu s rukopisem. Rozdíly jsou markantnější a lépe čitelné.

Ač je jisté, že první písmeno má být velké, extrémně zvýrazňují první písmeno podpisu lidé s narcistními tendencemi. Naopak člověk skromný a v dušení pohodě, který sám sebe umí dobře a realisticky odhadnou má všechna písmen podpisu více méně podobně velká. Také jednoduchost podpisu prozrazuje sebevědomí. Nicméně různá „vylepšení“ podpisu neznační nutně negativní vlastnosti.

Právě různé prvky, které se z podpisu objevují, ale v ručně psaném textu by nebyly prozrazují jistou originalitu. Kudrnky a tahy mimo podpis náleží lidem umělecky založeným a zvídavým i veselým lidem. Přeškrtnutí podpisu působí impulzivně a energicky, a to prozrazuje právě o svém majiteli.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Ideální je porovnávat také ručně psaný text s podpisem. Rozdíly bývají markantní.

Podpis nesmělého člověka

Setkat se ale můžete také s podpisem, který mírně opisuje kruh. Prý právě takový patří lidem nesmělým, váhavým a plachým. Podpis nesmělého člověka má ale i další vlastnosti. Písmena bývají menší než je oblvyklé.

Zde se právě hodí porovnání s jiným textem psaným stejnou rukou. Písmena v podpisu mohou být psaná nejistě až roztřeseně, i když někdy se snaží podepisující tento fakt zakrýt. Proto je soustředěný, aby zapůsobil klidně. V tom případě drží pero velmi předpisově a až příliš se snaží.

Ač se to bankovním úředníkům nelíbí, podpis se během života samozřejmě také mění a záleží to na spoustě věcí. Nejenže dochází ke změně duševního rozpoložení, do určité míry se mění i osobnost. Na podpis i písmo mají navíc vliv i různé fyzické indispozice, onemocnění pohybového aparátu včetně nadměrného holdování alkoholu.

Zdroje. topzine.cz, handwritinggraphology.com