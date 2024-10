Každému se někdy stalo, že mu volalo neznámé číslo. Daný člověk zvedl telefon a dozvěděl se, že se jedná o nepříjemný spam. Jak si můžete ušetřit práci a zjistit, že se jedná o spam? Podívejte se.

Tyto nepříjemné spamy se stávají poslední dobou naprosto všem, a několikrát bohužel i více než jednou. Je důležité vědět, že spam je jakákoliv forma nevyžádané hromadné komunikace.

Mohou to být například nechtěné reklamní hovory, dotazníky, a bohužel také trik, který často používají podvodníci, aby z vás dostali informace například o bankovním účtu, vašem osobním telefonu, a tak dále. Proto je nezbytné, abyste dokázali zjistit, že je hovor spam, a věděli, že telefon nemusíte zvedat. Je to skvělá prevence právě proti podvodníkům.

Youtube video, co je spam, najdete na kanále ESET Česká republika:

Zdroj: Youtube

Jak poznat spam

Spam můžete poznat několika způsoby. Co se týče e-mailu, je to jednoduché. Když vidíte, že vám do mailu přistála zpráva nabízející nějaké zboží nebo služby, podívejte se, zda jste jediným příjemcem této zprávy.

Pokud je příjemců více a daného adresáta neznáte a nepřihlásili jste se k odběru, co se týče jeho služeb, jedná se o spam. Tyto zprávy můžete s klidem v duši mazat, pokud vám přišel od neznámého adresáta nějaký odkaz, neklikejte na něj. Nikdy nevíte, jestli se vám nezaviruje počítač.

close info TY Lim / Shutterstock zoom_in Naštěstí existují aplikace, které dokážou spam identifikovat.

Také je dobré vědět, že vaše zařízení má pravděpodobně vestavěnou aplikaci přesně pro identifikaci spamu. To znamená, že se vám dostává pouze zlomek nevyžádaných zpráv.

Bohužel se také někdy ale stává, že ve spamu skončí zprávy, které potřebujete, nebo které vám zaslali vaši blízcí. Proto si v poště pro jistotu jednou za čas najeďte na ikonku s názvem spam a letmo si ji projděte, jestli ve spamu náhodou neskončila zpráva, která si to nezasloužila.

Spam hovory

Volá vám neznámé číslo. Logicky byste jej měli zvednout, může to být pracovní nabídka, někdo známý, jehož číslo jste si neměli šanci uložit, nebo bohužel právě spam. Důležité je, abyste dávali pozor, co vám člověk na druhé straně bude říkat. Jakmile uslyšíte robotický hlas, v 99 % se jedná o spam neboli o nevyžádanou reklamní nabídku nebo dotazník. Pokud na druhé straně uslyšíte lidský hlas, zbystřete.

close info Shutterstock zoom_in Na podvodníky si dávejte pozor. Víte, jak je poznat?

Pokud od vás osoba na druhé straně bude požadovat číslo karty a PIN, přihlašovací údaje k vašemu soukromému účtu, nebo kterékoliv jiné údaje, které byste měli správně vědět jen vy, jedná se o podvodníky. Za žádnou cenu jim nevěřte, a nebojte se ptát na dotazy.

Například nikdy není od věci se zeptat, odkud daná osoba volá, pro jakou firmu pracuje, jak se jmenuje, a jestli můžete číslu zavolat zpět. Jakmile vám člověk na druhé straně řekne, že mu nazpět zavolat nemůžete, zavěste a číslo si zablokujte.

Poté pro jistotu zavolejte do skutečné firmy, za kterou se podvodník vydával a zeptejte se, jestli vám volal někdo z jejich operátorů. Své údaje je potřeba chránit a v této době nikdy nemůžete být dostatečně opatrní.

Zdroje: www.internetembezpecne.cz, www.dvojklik.cz