Jak poznat, že rostou houby? Prozradí to měsíc i druh deště. Dejte na odborníky

Houbaření je oblíbenou aktivitou, která bezesporu patří ke konci léta. Ne vždycky se ale výlet do lesa vyplatí, protože je poměrně snadné vrátit se domů s kompletně prázdným košíkem. Pokud chcete, aby byl váš sběr opravdu úspěšný, je třeba sledovat různé faktory už několik dní předem.

Houby jsou úžasnou surovinou. Tyto poklady lesa jsou oblíbené nejen pro svou skvělou chuť, ale také díky tomu, že jsou vlastně zadarmo. Není proto divu, že s koncem léta vyrážejí nadšení houbaři do lesů, aby si mohli nějaké kousky sami odnést domů a připravit si z nich třeba smaženici. Pokud se k nim chcete přidat i vy, musíte se na sběr pořádně připravit. Pokud totiž vyrazíte bez jakéhokoliv plánování, je velmi pravděpodobné, že se vrátíte s prázdným košíkem.

Jak správně sbírat houby a na co si při sběru dát pozor? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete ve videu:

Kdy rostou houby?

Na úvod je třeba říct, že houby rostou prakticky celý rok. Pochopitelně tedy s výjimkou zimních měsíců. Nejvíce druhů ale v lesích najdete právě od konce srpna zhruba až do konce října. Během tohoto období bývají teploty pro růst hub velmi příznivé. Navíc poměrně často prší. A jak je známo, houby rostou po dešti. Rozhodně ale neplatí, že když půjdete do lesa hned druhý den poté, co vydatně pršelo, odejdete s plným košíkem. Houby totiž rostou zhruba 7-10 dní. Jakmile tedy přijdou přívalové deště, vyčkejte a teprve až pak vyražte do lesa.

Chcete-li mít plný košík hub, vyražte do lesa pár dní povydatných deštích. Zdroj: Shutterstock.com

Růst hub a úplněk

Údajná souvislost Měsíce a růstu hub může být poněkud úsměvná. A není se čemu divit. Žádná studie totiž dosud nijak nepotvrdila (ale ani nevyvrátila), že by měl Měsíc nějaký vliv na růst hub. Mezi houbaři se ale na účinnost Měsíce věří. Spousta z nich má za to, že největší a nejkrásnější houby lze najít za úplňku. Za zkoušku člověk nic nedá…

Podle některých má na růst hub velký vliv Měsíc v úplňku. Zdroj: Profimedia

Na houby vyrážejte raději ráno

I když máte pocit, že je na houby ten nejlepší čas, možná se vám i tak stane, že jich v lese moc nenajdete. Na houby je totiž potřeba vyrážet brzy ráno. Ne však proto, že by snad ráno byly v té nejlepší kondici a nabízely tu nejlepší chuť, byť tomu někteří rovněž věří, ale proto, že vám je zkrátka nikdo nevyfoukne. Pokud se chystáte na houby v odpoledních hodinách, a to navíc například v sobotu či neděli, je velká pravděpodobnost, že vás rychlejší houbaři o lesní poklady připraví.

Kde hledat houby

Větší pravděpodobnost najít dostatek hub pak máte také v případě, kdy vyrazíte hlouběji do lesa. Nejenže se tam nevydává každý, ale také se dále od lesního kraje houbám lépe daří. Mají totiž mnohem více vláhy a živin z kořenů okolních stromů a podstatně méně slunečního svitu, který houbám neprospívá. Vydáte-li se ale doprostřed lesa, nezapomeňte si s sebou vzít například telefon s navigací anebo alespoň kompas. Daleko v lesích je totiž poměrně snadné zabloudit a pěkně se potrápit s hledáním cesty zpět k autu.

Zdroje: limero.cz, houby-rostou.cz, YouTube.com