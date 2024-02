close info Anna Zhuk

Kateřina Jelínková 17. 2. 2024 8:00 clock 4 minuty video

Džíny jsou dnes samozřejmou součástí šatníku snad každého z nás. Dají se nosit do práce, do přírody, na zahradu – zkrátka snad jen na ples nebo do divadla by se nehodily. Někdy jde ale o finančně náročnou koupi. Proto se o ně také potřebujeme co nejlépe starat, aby zůstaly dlouho jako nové.

Nové džíny přinášejí radost, ale mnohdy také nečekané problémy. Původem pracovní kalhoty ze silné bavlněné látky, využívané běžně k výrobě stanů, nabízely svoje výhody už zlatokopům na Clondike v době zlaté horečky, později honákům dobytka a farmářům a od padesátých let minulého století po nich toužili všichni mladí lidé, kteří v té době chtěli žít podle poslední módy. Džíny, to je klasika. Co s nimi, když z nich trochu "vyrostete"? Podívejte se na youtube na video od Trefa Craft Zdroj: Youtube Jiná doba, jiné džíny Od té doby se jejich podoba i pohodlí při nošení výrazně změnily, mnohdy za džíny považujeme i elastické kalhoty podobného střihu. Co je na nich ale důležité? Většinou jde o oblečení klasické modré – tedy indigové – barvy. Nelekejte se modré vody Typická modrá barva je přírodní látka, která v průběhu času mění svoje vlastnosti. Navíc se jí na látku v první fázi uchytí víc, než je nezbytně nutné, a i přes praní v továrně, které je součástí výrobního procesu, si domů přineseme kalhoty, které alespoň po několik prvních praní pouští barvu. Můžeme se o tom dokonce přesvědčit i při samotném nošení na holém těle, kdy se po jejich sundání nestačíme divit modré barvě svých nohou. Jak si s tím poradit a zajistit, aby džíny zůstaly dlouho jako nové? Je na to jednoduchý trik. close info Shutterstock zoom_in Džíny jsou klasika Opatrnosti není nikdy dost Jedním z pravidel, jak zachovat barevnost a krásný vzhled kvalitních džínů je jejich šetrné praní. I když bychom si mohli říkat, že tak pevná látka musí přece vydržet všechno, pokud chceme zachovat jak barvu, tak i tvar beze změn, bude nejlepší vyprat džíny v ruce. A to, jak radí odborníci, jen v nutném případě. Samozřejmě, že nenecháme kalhoty špinavé, ale rozhodně je neházejme do špinavého prádla po každém vzetí na sebe. Obraťte kalhoty Další podmínkou, která zajistí delší životnost tohoto kusu oblečení, je jejich praní naruby. Jde o jednoduchý úkon, který ochrání jejich povrch více, než jiné šetrné metody praní, zvlášť v případě, že se přece jen rozhodnete vložit je do pračky. V takovém případě je ale potřeba počítat s tím, že kalhoty alespoň v několika prvních cyklech budou pouštět přebytečnou modrou barvu. Rozhodně tedy není možné doporučit prát je s ostatním prádlem. Jednoduchý trik – a barva zůstane na místě To všechno jsou metody, které zajistí delší životnost kalhot, ale nezabrání tak docela jejich přirozenému blednutí. Proti tomu ale dokáže velmi aktivně a účinně bojovat tekutina, kterou jistě má každý doma. Jde o docela obyčejný ocet. Nové kalhoty proto ponořte do octového roztoku (na desetilitrový kýbl bude stačit šálek octa, ale můžete ho přidat i více, abyste si byli účinkem úplně jisti. V takové koupeli nechte džíny alespoň hodinu, ale nic se nestane, když v octové vodě stráví celou noc. Následně je vyndejte a vyždímejte, není potřeba je máchat. Nebojte se, ocet po jejich uschnutí cítit nebude. Pozor na sluníčko A ještě jedna rada nakonec. Dáváte-li džíny schnout ven, vybírejte vždy místo, na které nesvítí slunce. Právě jeho působením totiž také dochází k blednutí barvy. Když už není jiná možnost a sluníčku se neschováte, pak alespoň kalhoty (řádně vytažené a srovnané) pověste otočené rubem navrch. I tato drobnost pomůže uchovat jejich barvu po dlouhé měsíce. Související články close Domov a bydlení Zatuchlé ručníky, zimní problém mnoha domácností: Vyzkoušené rady, co dělat, aby zase voněly video close Domov a bydlení Perete spodní prádlo správně? Většina lidí v tom chybuje a roznáší exkrementy do celého šatníku video Zdroje: www.byrdie.com, www.express.co.uk, www.goodhousekeeping.com

tag Džíny Ocet Praní Vzhled YouTube

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít