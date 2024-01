Péřová bunda se vždycky hodí. Obzvláště, když je zima. Jak ji ale vyprat, aniž byste ji v procesu zničili? Toto je ten nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak prát péřovou bundu. Podívejte.

Praní péřové bundy nemusí být vždy procházka růžovým sadem. Potahy se totiž mohou velice rychle vyfouknout, takže místo hebké a nadýchané bundy budete mít plochou, která vás tak nezahřeje. Ale naštěstí existuje i lehký a efektivní způsob, jak tomuto problému předejít. Budete logicky potřebovat nějaký prací prostředek, který nepoškodí prachové peří uvnitř bundy.

Video, jak prát péřovou bundu, najdete na Youtube kanále Decathlon - Česká republika:

Jak správně prát péřovou bundu

Abyste vyprali péřovou bundu, a zároveň zabránili její destrukci, budete potřebovat pračku s předním plněním. Dále bude zapotřebí speciálního pracího prostředku, sušičky a pár tenisových míčků. Správná pračka, což je ta s předním plněním, bude mít velice zásadní vliv na to, jak bude vaše bunda po vyprání vypadat. To proto, že vrchní nakladače mají míchadlo, které by mohlo rozvířit prachové peří, a tím vést k jeho shlukování. Dále musíte přidat prací prostředek, který je speciálně navržen pro praní prachového peří. Jinak riskujete, že peří ve vaší bundě bude vysušené a zploštělé. Je tedy lepší si připlatit pár korun za prací prostředek než pak kupovat úplně novou bundu. Pro praní péřové bundy používejte zásadně jen prachový prášek. Od aviváže a vonných perliček se při tomto praní raději držte dál.

close info Profimedia zoom_in Když chcete vyprat péřovou bundu, musíte mít pračku s předním plněním. Jinak budete muset zajít do nejbližší prádelny.

Sušička a tenisáky

Poté, co bundu vyperete, ji musíte také správně vysušit. Nechávat ji sušit na vzduchu nebo topení je velice rizikové. Proto ji raději hoďte do sušičky a přidejte k ní tři tenisové míčky. Pokud máte obavy, že ze sebe míčky v sušičce budou vypouštět neonové zbytky, můžete je zabalit do ponožek. Míčky pak pomohou načechrat peří bundy, která pak bude moci uschnout bez jakéhokoliv zbytečného shlukování prachového peří. Stačí sušit na nízkou teplotu a míčky se postarají o zbytek. Pokud nemáte doma sušičku, vezměte si míčky a vypranou bundu a běžte do nejbližší prádelny.

