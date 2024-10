Baterie jsou potřeba k mnoha věcem. Do dálkového ovladače, do bezdrátové počítačové myši, hraček na baterky, a tak dále. Problémem je však jejich životnost. Vědci nyní přišli na způsob, jak ji prodloužit.

Baterie jsou součástí každodenního života. Ať už je potřebujete, aby fungoval váš dálkový ovladač, nebo pro děti, aby jim fungovaly hračky na baterky, nebo na něco jiného, zkrátka a dobře se bez nich těžko obejdete.

Jenže, co dělat, když baterie přestane fungovat? V tomto momentě byste si asi přáli, abyste uměli životnost baterií prodloužit. Vědci vyslyšeli vaše prosby a našli způsob, jak bateriím prodloužit živostnost. A vůbec to není o málo. Podívejte se, jak to můžete dokázat i vy.

Youtube video, jak zvýšit výdrž baterie v mobilním telefonu, najdete na kanále ZEK:

Jak prodloužit životnost bateriím

Vědci opět objevili způsob, jak lidem udělat život lehčí. A je to kupodivu snadné. Zjistili totiž, že můžete životnost baterie zvýšit až o polovinu, a to prvotním nabitím. Úprava prvního nabití zahrnuje jen věci, které máte doma a nově zakoupenou baterii.

Výrobci tradičně nabíjejí baterii 10 hodin. To je kvůli tomu, aby se na ní vytvořila stabilní ochranná vrstva. Pokud však chcete, aby baterie vydržela déle, musíte na to jít obráceně. Když budete baterii nabíjet, nenabíjejte ji pomalu, ale rychle.

Pokud ji budete nabíjet rychle, za 20 minut již budete mít baterii s životností o dvakrát vyšší, než kdybyste ji nabíjeli pomalu 10 hodin. Při tomto procesu se sice zachytí více lithia, hlavní je, aby se omezila možnost budoucích vedlejších reakcí, které by mohly vést k rychlejšímu poškození nebo menší životnosti baterie.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete, aby vaše baterie měla o polovinu delší životnost, nabíjejte ji rychle 20 minut.

Teplo hraje velkou roli

Co se týče proudu a nabíjení, v tom již máte jasno. Ale i teplo hraje při prodloužení životnosti baterie velkou roli. Vědci totiž zjistili, že když při nabíjení nezměníte pouze čas, ale i teplotu, životnost baterie se prodlouží o 57 %. Proto při nabíjení změňte pokojovou teplotu na 55 stupňů celsia. Takže pokud byste chtěli prodloužit životnost lithium-iontových baterií, už víte, jak na to.

