Jak prodloužit životnost svíčky, aby vydržela na Dušičky hořet co nejdéle?

Svíčky k Dušičkám rozhodně patří. Vytváří slavnostní atmosféru a jejich zapálení je rituálem, který provozovali už staří Keltové. Bohužel, svíčky mají omezenou dobu hoření. Levnější varianty vydrží hořet jen několik hodin, začnou čoudit nebo jejich vosk znečistí lucerny či hrob. Jak tomu zabránit a jak prodloužit životnost svíčky?

Hřbitovní svíčky

Památka zesnulých patří k tradičním svátkům. Tisíce lidí ozdobí hroby svých blízkých květinovými dekoracemi a svíčkami. Ty symbolizují věčný život. Oheň má navíc v křesťanských rituálech očišťující moc a má chránit před zlem, které by mohli někteří duchové přinést. „Svíčky na hrobech nám mohou připomenout dvě věci – jednak, že na zemřelé vzpomínáme jako na ty, kdo jsou u Boha živí, a věc druhá, že světlo je v katolické liturgii symbolem vzkříšeného Krista," vysvětluje římskokatolický kněz Aleš Opatrný.

Svíčky na hrobech patří do křesťanské kultury. Zdroj: Piotr Milewski/Shutterstock.com

Hřbitovní svíčky a požáry

„Ohněm spálené okrasné túje, poničené náhrobky a dekorace na hrobech. To jsou následky každoročních požárů na hřbitovech v období Památky zesnulých. Hasiči se setkávají s požáry od nekvalitních svíček v plastovém obalu. Svíčky často vzplanou a od nich se požár rychle rozšíří například na živý plot. A ten hoří opravdu obrovskou rychlostí," varuje mluvčí hasičů Vendula Horáková. Hlavní příčinou je to, že svíčka při dohoření nezhasne, ale zachová se přesně opačně. Žár začne tavit plastový obal, který se rozkutálí po okolí a zapálí smuteční věnec. Dalším scénářem je také exploze lucerny. Její sklo může poranit kolemjdoucí.

Bezpečné použití hřbitovních svíček

Jakmile budete kupovat svíčky, ujistěte se, že jsou určeny pro venkovní použití. Vždy je zapalujte na nehořlavé podložce a před prvním škrtnutím sirky zkraťte knot na cca 1 cm. Zabráníte tak rychlému hoření, nadměrné teplotě a tvorbě sazí. Aby jste předešli nechtěnému požáru, měli byste si přečíst informace o daném produktu. „Kalíšek svíček je vyroben z termoplastu – polypropylenu (na spodní straně označen PP a číslem 5 v recyklačním trojúhelníku), což není z hlediska požárně technických charakteristik nejvhodnější materiál. Teplota vznícení polypropylenu se pohybuje mezi 370–400 °C. Teplota svíčky může dosáhnout až 850 °C. Při dohořívání svíčky dochází k silnému tepelnému namáhání dna kalíšku, který se pak zákonitě vzněcuje. Vhodnějším materiálem byly dříve vyráběné kalíšky z termosetů (např. bakelit), které měly teplotu vznícení o 100–150 °C vyšší než polypropylenové," upozorňuje mjr. Bc. Jan Ondráček, vedoucí oddělení prevence HZS Libereckého kraje . „Doporučujeme používat svíčky ve skleněném obalu případně čajové svíčky v hliníkovém kalíšku. Svíčku nezapalujte v blízkosti suchých větví, květin v obalu nebo v blízkosti keřů," radí mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Plastový kelímek je nebezpečný pro vznik požárů. Zdroj: lantapix/Shutterstock.com

Jak prodloužit životnost svíčky

Nyní jsou populární hřbitovní svíčky s 30% podílem oleje. Ty mají hořet až 5 dní. Jednoduchým trikem však můžete jejich životnost prodloužit. Stačí vám k tomu voda a sůl. Svíčku vyndejte z plastového obalu. Do misky nalijte teplou vodu a nasypejte do ní cca 5 polévkových lžic soli. Počkejte, než se krystalky rozpustí. Slaný nálev můžete ochutnat, měl by být silně koncentrovaný. Svíčku do něj ponořte na 24 hodin. Díky soli parafín více ztvrdne, ze svíčky nebude kapat vosk a její životnost by se měla dvojnásobně prodloužit.

