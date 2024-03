Máte doma tak jednu nebo dvě řasenky, které už nejsou co bývaly? Oživte je a z vysušené maskary vykouzlete znovu použitelný make-up, který nesmí žádné ženě chybět.

Proč vaše řasenka vysychá dřív?

Řasenka je snad tím nejzákladnějším líčidlem, které používají už velmi mladé slečny až po dámy v letech. Navíc také patří k těm opravdu velmi starým nástrojům. Obdobu řasenky používala i Kleopatra i mnohé další ženy v dávné minulosti.

Malování očí nebylo výsadou bohatých, oči si jednoduše přibarvovaly i měšťanky nebo otrokyně. Obarvení řas je jednoduše velmi efektní a oči hned prokouknou a zvýrazní se.

Víte, jak se to vlastně stane, že řasenka vyschne? Jistě, určitě také díky tomu, že ji necháte otevřenou, ale to se běžně nestává. Možná vás překvapí, že vysychání významně urychluje také způsob, jak s řasenkou zacházíme během líčení. Rychlý pohyb kartáčkem tam a zpět do řasenky vtlačuje vzduch a tím pádem obsah rychleji prosychá.

Správě byste tedy měly jen otřít kartáček o stěnu uvnitř řasenky a případně otřít přebytečný pigment o hrdlo.

Co s vyschlou řasenkou vám prozradí také tento extra krátký příspěvek z YouTube kanálu Lifehacker, na který se můžete podívat zde.

Zdroj: Youtube

Jak oživit vyschlou řasenku?

Co s vysušenou řasenkou? Někdo radí přidat vodu, jiný zase kapku oleje. Je to ale to pravé ořechové? O oživení vyschlé řasenky se může snadno pokusit pomocí slaného roztoku. Pokud někdo v domácnosti používá kontaktní čočky, použijte právě tu vodičku, která se používá při skladování čoček, aby nevysychaly. Právě slaný roztok by měl být ideální a stačí přidat pouhé tři kapky, řasenku zavřít a zahřát pořádně celou tubičku řasenky v dlaních.

Patrně také opatrným promícháním štětečkem můžete dosáhnout rychlejšího smísení suchého pigmentu se solným roztokem, ale zdá se, že zahřátí obsahu řasenky je zásadní.

Nemáte-li slaný roztok, neváhejte použít zmiňovaný olejíček. Stačí přidat dvě kapky. Ideální je, aby byl také mírně zahřátý. Lépe se potom smísí se suchým obsahem.

Doporučuje se použít například kokosový a trable by vám neměl dělat žádný jiný, byť stolní olej. Rozhodně ale nikdy nepoužívejte esenciální oleje, které jsou silně koncentrované. Ty se do řasenky absolutně nehodí a i při použití na tělo se musí ředit významně větším množstvím jiného oleje. Vhodný je ale také minerální nebo dětský olejíček.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Řasenka musí být dostatečně tekutá, aby nedělala hrudky.

Řasenka může povolit teplem

Někdy dokonce není nutné nic přidávat. Třetím trikem je právě použití tepla na rozpuštění obsahu vyschlé řasenky. Pigment je stále uvnitř, ale ztvrdl. Pokud se vám podaří dobře jej prohřát, látky v něm mohou opět povolit. Zahřátí tímto způsobem můžete vyzkoušet také po přidání solného roztoku nebo olejíčku.

Zkuste celou uzavřenou řasenku ponořit do sklenice s horkou vodou. Díky takovému šetrnému zahřátí by se měl obsah začít rozpouštět, a pak by měla být řasenka znova použitelná.

