Ze starého nové, snadno a rychle? Aby to stálo za to, budete si muset dát záležet. Výsledek pak bude jistě naočekávání skvělý. Dobře si ale promyslete, jestli nelze staré žaluzie ještě opravit, i zda skutečně toužíte po nových římských roletách.

Žaluzie opravte nebo zrecyklujte!

Vyděsil vás nadpis? Nebojte se, o žádný barbarský počin nejede. Pokud jsou vaše žaluzie nejen staré, ale také nejsou funkční, chybí jim součástky a nelze je opravit, pak se může tenhle nápad jistě hodit. Také určitě v případě, že chcete dát interiéru docela nový vzhled a líbí se vám římské rolety.

Máte starší žaluzie? I když se různé firmy zabývají seřízením oken i žaluzií, se staršími typy budete mít možná smůlu. Přitom je často jediným problémem přetržené plastové lanko, které prochází každou lamelou. Pokud vás trápí právě tohle, podívejte se, jak můžete snadno žaluzie opravit svépomocí.

Zdroj: Youtube

Proč jsou staré žaluzie ideální jako základ římských rolet?

Co je římská roleta? Je to nejčastěji látkový závěs do okna. Okno nepřesahuje nebo jen velmi mírně, ale nejčastěji perfektně pasuje do rámu okna. Tento závěs se obsluhuje provázkem. Po stažení závěsu vzniknou horizontální sklady, kterými můžete měnit délku římské rolety. Taková kaskáda látky může být v podstatě z jakéhokoli vám i zvoleného materiálu, od velmi průsvitné záclonoviny až po těžké světlo zcela blokující hustě tkané látky.

Proč se na výrobu římské rolety hodí právě staré žaluzie? Je to proto, že lamely žaluzie budou římské roletě dostatečně pevné, hezké, respektive dobře zapravené, rovné a přesně ustřižené části konstrukce. V praxi to znamená, že nebudete muset kostru rolety shánět, ale díky staré žaluzii získáte perfektně pasující lamely a snad také upevnění na okno, které lze na římskou roletu použít.

Na výrobu budete potřebovat především vhodný textilní materiál dle vašeho výběru, případně také podšívku, šicí stroj, nitě, nůžky, metr, žehličku a šňůrku.

Římské žaluzie: Najděte si projekt podle vzhledu i možností

Z tohoto obrázku můžete získat alespoň představu o tom, jak bude vypadat práce i výsledek. Způsob upevnění lamel na látce, zaobroubení, případně vrstva podšívky a protažení provázku se může návod od návodu lišit. Proto si najděte skutečně takový, který vám bude vizuálně i možnostmi vyhovovat. Lamely totiž mohou být přišité, přilepené i vložené do tunýlku. Poslední zmíněný způsob je nejhezčí a nejelegantnější řešení, které však vyžaduje trochu trpělivosti a umu.

Provázek, kterým se římské rolety vytahují nahoru a dolů bývá protažen přímo lamelami, které mají k tomu vyražená očka od výrobce žaluzií. Očka mohou být také na zadní strunu žaluzie našitá.

Rozhodně doporučujeme podívat se na stránku, ze které pochází obrázek výš. Návod je zde perfektně zpracovaný jak v originálním anglickém textu tak pomocí fotografií, které vydají doslova za tisíc slov.

Zdroje: irecept.cz, honestlywtf.com