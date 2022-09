Většina lidí sbírá houby špatně, ničí je a riskuje zdraví. Neděláte to taky?

Znáte zásady každého řádného houbaře, anebo patříte mezi jedince, kteří nevědí, jak správně sbírat houby? Zkuste se vyvarovat všech zbytečných přešlapů, poradíme, jak na to.

Houbaření je u nás velice oblíbené a v podstatě by se dalo považovat za český národní sport. Ale i tato zábavná činnost má své zásady a pravidla, aby byla bezpečná i příjemná nejen pro vás, ale i pro samotný les. Určitě se vyplatí je znát, protože ne každý ví, jak se mají houby správně sbírat.

Do lesa se vypravte vždy s košíkem

Pokud chcete, aby vám nasbírané houby prospívaly co nejlépe, nikdy nechoďte do lesa s igelitkou! Houby by se vám snadno zapařily a vy byste si mohli „zavařit“ na nepříjemné zdravotní potíže. Žádným plodnicím totiž pobyt v plastové tašce nesvědčí. Rychle se v nich množí nejen mikroorganismy, ale po zapaření se kazí i obsažené bílkoviny. Jedlé houby se tak v mžiku stanou jedovatými a mohou být původcem mnoha žaludečních a střevních potíží. Vybavte se i nožíkem a do kapsy si můžete vzít i malý atlas hub. Stejně tak lze k poznávání použít i aplikaci v mobilním telefonu.

Neznámé houby raději nesbírejte

Vždy se držte pravidla „sbírám jen houby, které znám!“ Je nutné mít jistotu, že si domů nepřinesete houby, které mohou být jedovaté. Většinou jde o jednu ze základních chyb nezkušených houbařů. Neznámou houbu nechte vždy v lese, vyvarujete se tak rizika otravy. Nebo ji dejte do samostatného košíku a poraďte se se zkušeným houbařem nebo mykologickou poradnou.

Houby v lese neochutnávejte

Možná už vám někdo „radil“, že když si nejste jisti, zdali je houba jedlá, měli byste ji ochutnat. Pravdou sice je, že jedovaté houby jsou většinou nahořklé a ty jedlé jsou za syrova bez chuti nebo jsou jen lehce nasládlé. Ovšem není to vždy zaručeným pravidlem a v žádném případě se nejedná o bezpečnou metodu. Některé druhy jedovatých hub mají totiž také nasládlou nebo i mandlovou chuť. Dokonce i malé olíznutí jedovaté houby vám může způsobit zdravotní potíže.

Pozor na podhoubí hub

Pokud najdete houbu, která se často v blízkém okolí vyskytuje ve vyšším počtu, zkoumejte terén tak, abyste zbytečně nepošlapali nejen další houby, ale i jejich podhoubí. Když si místo v lese zapamatujete, můžete si sem vyrazit za čas opět posbírat nový úlovek.

Houby vyjměte, ale neodřezávejte

Podle odborníků je nejšetrnější vždy houbu z půdy jemně vyjmout. Kdybyste ji prudce vytrhli, narušíte tím její přirozené okolí. Nejprve houbu lehce podeberte prsty a opatrně ji vykruťte ze země, protože jedině tak nenarušíte podhoubí. Vzniklou jamku pak pečlivě zakryjte jehličím nebo mechem, aby zbytky houby v půdě nezahnívaly. Připravili byste tak o další houby sebe nebo další nadšené houbaře.

Napadené houby nechte v lese

Nenoste si domů zbytečně houby, které jsou napadené plísní či jinými nemocemi, a to přesto, když se jedná o jedlý kousek. V košíku byste měli mít vždy nejen jedlé, ale i zdravé houby. Nemoc by se mohla rychle rozšířit i na kvalitní houby. Nemá smysl ani nakaženou houbu vykrajovat. Stejně tak nechte v lese všechny houby, které jsou červivé. Za prvé se červi díky rychlému množení zpravidla dostanou i do ostatních hub v košíku a za druhé roznášejí nebezpečné mikroorganizmy.

