Všichni stárnou a na každém to bude jednou vidět. Na někom dříve, na někom později. Vrásky a skvrny budou na vašem obličeji stále, ale pokud vám působí velké trápení, nezoufejte. Zde je fígl, jak je zakrýt.

Stárnutí je zkrátka naprosto přírodní proces, kterému nikdo neunikne. Nejvíce zřetelné změny spočívají na obličeji. Nejedná se však jen o vrásky. Když člověk stárne, změní se pigmentace kůže, což znamená, že se na ní začínají tvořit skvrny. Obzvláště pro ženy to může být velice obtížná situace, se kterou vůbec není jednoduché se srovnat. Ale to je koloběh života, a ne všechny můžou vypadat jako Monica Bellucci. Existují však triky, jak stárnoucí pleť zamaskovat.

Video, jak make-upem zamaskujete vrásky, najdete na Youtube kanále petralovelyhair:

Zdroj: Youtube

Správné náčiní

Opevněte svůj kosmetický arsenál. Jako první je naprosto nezbytný primer, neboli podkladová báze pod make-up. Ta bude vaši pokožku chránit, aby vám ji make-up nepoškodil, a aby se snadněji nanášel. Jako další vám poslouží korektor nebo krémová rtěnka broskvové barvy. Později se dozvíte, proč zrovna broskev. A když už jsme u rtěnek, platí jedno důležité pravidlo. Červená má neskutečnou schopnost optické iluze, co se týče zubů. Ty se pak zdají bělejší. A čím tmavší odstín červené použijete, tím zářivější a bělejší se vaše zuby budou zdát.

close info Profimedia zoom_in Korektor vyberte v oranžovějších odstínech, nejlépe tak zakryje tmavé fleky na pleti.

Teorie barev v praxi

Jako první si naneste na obličej vámi preferovanou bázi pod make-up. Obecně platí, že jako první nanesete korektor a poté vámi užívaný make-up. Co se týče korektoru, fígl je v tom nevolit váš odstín pleti. Na úspěšné zakrytí tmavších skvrn, ať už to jsou kruhy pod očima či nahnědlé fleky, je totiž potřeba znát teorii barev. Záleží na odstínu skvrn, které chcete zakrýt. Jelikož jsou většinou hnědé, zvolte pro zakrytí broskvový nebo oranžový odstín korektoru. A když v této barvě korektor nenajdete, můžete použít i krémovou rtěnku. Oranžová totiž v barevném kole stojí naproti hnědé. To znamená, že ji dokáže eliminovat. Na skvrny tudíž naneste broskvový korektor, který skvrnu zamaskuje. Poté make-upem jen lehce zamaskujete stopu po korektoru a máte hotovo.

Zdroje: :www.express.co.uk, makeup.it