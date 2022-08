Nejlepší zbraní naších babiček v boji proti komárům bylo droždí. Jak ho použít?

Už po generace ženy uštipovaly kousek z droždí při zadělávání chleba a jiného pečiva. Proč se takový ždibíček hodil? Překvapivě živý kvásek láká i komáry. Využijte toho, stejně jako se to dělá už po staletí. Zbavte se komárů pomocí droždí!

Proč komáry láká droždí?

Droždí či cokoli kvasícího se používalo určitě pro lapání různého hmyzu, ale kdo by čekal komáry. Běžně se domníváme, že vůně kvasícího ovoce a sladkých jídel láká vosy a podobný hmyz, mouchy sednou na všechno, ale proč by mělo kvasící oslazené droždí zajímat komáry? Je to díky produkci oxidu uhličitého. Živé kultury v droždí totiž konzumují cukr a vylučují oxid uhličitý. Samozřejmě nejen ten, kvasinky vylučují i alkohol a další zajímavé látky, nicméně bublinek oxidu uhličitého si během kvašení všimne každý a překvapivě i komáři.

Jak se zbavit komárů pomocí droždí? Zdroj: Profimedia

Komáry droždí zmate hned dvakrát

Komáry totiž láká mnohé a nesouvisí to vždy s typem vaší krevní skupiny. Komár se orientuje v prostoru napřed podle vydechovaného oxidu uhličitého. Podle něj se nasměruje ke své oběti na vzdálenost asi 150 cm a pak hledá teplo a vůni. I v případě, že nenajde intenzivní lidský pach, díky kterému napadá především ty, kteří se hodně potí, komára zajímá i teplota. Díky tomu, že kvasinky při fermentaci kvas zahřívají, láká droždí komára o to víc.

Jednoduchý kvásek na odchyt komárů vyrobíte pomocí jakéhokoli droždí. Zdroj: Fascinadora / shutterstock.com

Jak se zbavit komárů pomocí droždí

Primitivní lapače jsou takové, které lze dobře zavěsit nebo postavit kolem domu. Hmyzu dovolí vletět, ale nedají mu možnost vyletět ven. Z tohoto důvodu je lepší láhev menší čili kratší, případně můžete použít klasickou PET lahev, ve dvou třetinách ji uříznout a horní část obrátit hrdlem dolů a takto vrátit do spodního dílu lahve. Na dno lahve dejte trošku sušeného nebo čerstvého droždí a posypejte cukrem. Nalejte jen tolik vody, aby by jí bylo na dně zhruba tak 2 cm. To bohatě postačí k tomu, aby se nastartovalo kvašení.

Můžete použít klasickou PET lahev, ve dvou třetinách ji uříznout a horní část obrátit hrdlem dolů a takto vrátit do spodního dílu lahve. Zdroj: Shutterstock

Ideálně umístěte několik lahví do okolí zahradního posezení venku, v blízkosti oken nebo do zahrady. Komáry nechceme vyloženě lákat do domu, ale je jisté, že taková past musí lapat především tam, kde jsme my. Pamatujte, že komáry láká nejen pot, ale také květinové vůně a parfémy. Komáři se totiž krví neživí. Jen komáří samice potřebují protein v krvi k tvorbě vajíček, ale jinak i komáři konzumují květinový nektar.

Také barvy jsou pro komáry lákavé, ale vnímají je zcela opačně než většina hmyzu. Komáři upřednostňují tmavé barvy, možná proto, že jsou na nich hůře rozpoznatelní.